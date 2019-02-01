CHP'den DSP'ye geçişler sürüyor

CHP'den istifa eden Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar DSP'ye geçti.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde CHP tarafından aday gösterilmemesi üzerine istifa eden mevcut Belediye Başkanı Ali Acar, Demokratik Sol Parti’ye (DSP) geçti.

Bugün Ankara’da DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüşen Acar’ın DSP’den Marmaris Belediye Başkan adayı olduğu açıklandı. Ali Acar, 29 Ocak Salı günü beraberindeki Marmaris CHP ilçe yönetimi ve çok sayıda partiliyle beraber partisinden istifa etmiş ve yapmış olduğu açıklamada ”Burası Marmaris! Diktatörlerin değil, halkın kalesi. Bizi buraya layık gören Marmaris halkı 31 Mart’ta da en doğru kararı verecektir. Perde arkasında saklananlar değil Marmaris halkı kazanacak. Yolumuz açık olsun” diyerek seçimlere aday gösterilmemesine rağmen katılacağını açıklamıştı.