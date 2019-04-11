CHP'den Büyükçekmece açıklaması: YSK'nın ağır baskı altında olduğunu gösteriyor

CHP sözcüsü Faik Öztrak, YSK’nın Büyükçekmece kararını ertelemesine ilişkin 'YSK tarafından alınan bu karar, Kurul’un ağır baskı altında olduğunu bir kez daha göstermektedir' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Faik Öztrak, YSK’nın Büyükçekmece kararını ertelemesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Öztrak, "YSK tarafından alınan bu karar, Kurul’un ağır baskı altında olduğunu bir kez daha göstermektedir" dedi.

Öztrak, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Yüksek Seçim Kurulu, iktidarın Büyükçekmece'yle ilgili itiraz başvurusunun görüşmesini ertelemiştir. YSK tarafından alınan bu karar, Kurul'un ağır baskı altında olduğunu bir kez daha göstermektedir. İktidar, sandıkta kaybettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini masada çalabilmek için bir kumpas planını uygulamaktadır. Bu erteleme kararı, söz konusu kumpas dosyasının tamamlaması için iktidara zaman kazandırmayı amaçlamaktadır. Alınan bu erteleme kararıyla, ülkemiz demokrasisine ve hukuk devletine verilen hasar giderek büyümektedir.

YSK, bugün, Büyükçekmece'de seçimin iptaline dair olan görüşmeyi erteleyerek, İstanbul ile Büyükçekmece'ye ilişkin iptal talebinin birlikte değerlendirileceğini açıkladı.

AKP, Büyükçekmece'de seçmenlerin taşınarak usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle olağanüstü itiraz hakkını kullanarak Büyükçekmece'de seçimlerin iptal edilmesini istemişti. AKP'nin İstanbul'da tüm oyların yeniden sayım talebi de YSK tarafından reddedilmişti.