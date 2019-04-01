CHP'den açıklama: Sandıkta aldığımızı masa başında yedirtmeyiz, İmamoğlu'nun zaferi kesinleşti

CHP Genel Merkezi'nde seçim sonuçlarına ilişkin basın açıklaması yapılıyor.
Pazartesi, 01 Nisan 2019 11:47

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı yaptı.

Öztrak'a Onursal Adıgüzel ve Muharrem Erkek eşlik etti.

Öztrak'ın konuşmasından satır başları şöyle:

  • Uzun bir gecenin ardından bu sabah Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Bolu'da ittifakın kazandığı iller ile uyandık. Martın sonu bu illerimizde bahar oldu.
  • Gerçekten Türkiye demokrasi tarihinde görülmemiş bir seçim sürecinin ardından bir seçim gecesi yaşadık. Örgütlerimiz başında olan, gönüllülerle birlikte çalışan hukuk birimimize, Onursal Adıgüzel'e, Muharrem Erkek'e teşekkür ediyorum.
  • Dün gecenin tek kazananı milli irade ve Türk demokrasisi. Hem dünyanın hem milletimizin demokrasimize duymuş olduğu güven tazelenmiştir. Dün gecenin tek kaybedeni devletin resmi ajansı Anadolu Ajansı'dır.
  • Hala veri girmemeye devam etmektedir, siyasi manipülasyona alet olmuştur. Ajans yöneticileri gereğini yapmalıdır.
  • YSK Başkanı yapmış olduğu açıklamayla bizlerin bilgilerini teyid etmiştir. Bilgi iletişim teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcımız Onursal Adıgüzel ve ekibine tekrar teşekkür ediyorum.
  • YSK verilerine göre 31 bin 186 sandığın 31 148'i açılmıştır. Açılmayan 38 sandık vardır.
  • Ekrem İmamoğlu 4 milyon 165 bin oy almıştır. Binali Yıldırım oyu ise 4 milyon 138 bin 568 oy almıştır. 27 bin 171 oy daha fazla almıştır Ekrem İmamoğlu. Bu fark dün sabaha karşı kendi sistemimizle açıkladığımız fark ile aynıdır.
  • İstanbul seçimleri üzerinden yeni bir belirsizlik yaratmaya kimsenin hakkı yoktur. Yeni bir kutuplaşma çıkarmaya kimsenin hakkı yoktur. Türkiye bir an önce normalleşmelidir.
  • Sabahın erken saatlerinde piyasalar nispeten sakin açıldı. İstanbul'la ilgili tartışmaların uzaması nedeniyle tansiyon yükselmeye başladı. Yeni bir belirsizlik olmamalıdır. Ekonomimizin yeni bir belirsizliği kaldıracak hali kalmamıştır.
  • Önümüzdeki günlerde de ekonomik krizin çözümü konusunda CHP olarak yapıcı tutumumuzu sürdüreceğiz. Türkiye'nin ekonomik bakımından en önemli kentlerinde Millet İttifakı kazanmıştır. bu artık kaybedecek bir dakikamız bile olmadığını ortaya koymuştur.