CHP'de yeni kriz: Olağanüstü toplantı çağrısı

CHP'li Selin Sayek Böke ve Müslüm Sarı, CHP'ye PM'nin olağanüstü toplanması için çağrı yaptılar.

CHP Parti Meclisi (PM) üyeleri Selin Sayek Böke ve Müslüm Sarı, CHP'ye PM'nin olağanüstü toplanması için çağrı yaptılar.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, PM’nin atama yetkisini alarak İstanbul Maltepe ve Şanlıurfa Siverek ilçelerinin adaylarını belirlenmişti. Siverek’ten CHP’nin Sedat Bucak’ı aday göstermesi, parti tabanı ve PM’de de çok sert tepkilere neden olmuştu.

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, “MYK’ya yetki devri sonrası yaşananlar, başta Maltepe ve Siverek olmak üzere bazı adaylıklar örgütümüzde ve parti kamuoyunda rahatsızlık yaratmıştır. Bu tartışmalara son vermenin yolu PM’nin toplanmasıdır. PM’nin toplanması dilekçemizi 12 imza ile genel merkezimize vereceğiz” şeklinde tweet atarken, CHP 24. Dönem İstanbul Milletvekili Müslüm Sarı ise, “Aday belirleme sürecini ve verilen yetki sonucunda yapılan atamaları konuşmak üzere PM'yi 12 imza ile olağanüstü toplantıya çağırıyoruz” şeklinde çağrı yaptı.

PM üyesi Ekrem Kerem Oktay da sosyal medya hesabından benzer çağrıyı tekrarladı.

CANPOLAT: PARTİ BİR HİZİBİN DENETİMİNE GİRDİ

Bu arada CHP eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat yaptığı açıklamada son dönemde parti içinde yaşananları eleştirdi.

Canpolat şunları söyledi:

“İstanbul’da parti örgütü ve üyelerinin yarısından fazlası yok sayıldı. Aday belirleme sürecinde partinin emekçileri, asıl tabanı ve örgütün yarıdan fazlasının duyarlılıkları dikkate bile alınmadı.

Dar grupçu, tasfiyeci bir çizgi izlendi. Parti bir hizibin denetimine girdi. Bu hizip İstanbul’u bölüyor.

Partide birleştirici olamayanlar, İstanbul’da birleştirici ve kucaklayıcı olamazlar.

Hizip kadroları hala Bostancı Gösteri Merkezinden çıkamamış görünüyor. Hala dört oy fark ile aldıkları İl kongresi gerilimi ile hareket ediyorlar. Kongre psikolojisini aşamadılar.

Hizip İstanbul’u kaybetmek için elinden geleni yapıyor. Bu durumu içine sindiremeyen örgüt üyeleri, ilçelerden adım adım yola çıkıyor.

Biz ise İstanbul’u gericilikten kurtarmak ve bu kenti yeniden Cumhuriyet değerleri ile buluşturmak için çalışıyoruz. Seçimi almak için mücadele etmeyi sürdürüyorum.”