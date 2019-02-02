CHP'de kritik gün: Parti Meclisi'ne sunulacak isimler belli oldu

CHP'de kritik MYK sona erdi. Parti Meclisi'ne sunulacak isimler de belli oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kritik MYK sona erdi. Parti Meclisi'ne sunulacak isimler de belli oldu.

Beyoğlu'nda Alper Taş, Şişli'de Muammer Keskin, Küçükçekmece'de Kemal Çebi ve Maltepe Ali Kılıç oylamaya sunulacak. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Silivri, Bodrum ve İzmir Bayraklı için yetki istediği öğrenildi.

Bugün saat 11.00'de başlayan MYK toplantısı az önce sona erdi.

İstanbul'un beş ilçesiyle ilgili şu kararlar alındı:

Şişli'de Sarıgül'ün karşısına eski SHP İlçe Başkanı Muammer Keskin

Maltepe'de mevcut başkan Ali Kılıç

Küçükçekmece Kemal Çebi

Beyoğlu ÖDP'li Alper Taş

Kadıköy Şerdil Odabaşı

Adana - Seyhan Akif Kemal Akay

İzmir - Buca Suat Nezir

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Silivri, Bodrum ve İzmir'in Bayraklı ilçesi için yetki istedi.

HAYRİ İNÖNÜ: BEN OLMAYACAKSAM O OLSUN

İddiaya göre, dün genel merkeze gelen Hayri İnönü, parti yönetimine "Ben aday olmayacaksam Muammer Keskin olsun, kendisini desteklerim" dedi. Bunun üzerine konu Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) gündeme geldi ve Keskin'in aday gösterilmesinin Parti Meclisi'ne (PM) sunulmasına karar verildi.

KULİS: MYK'DE ŞİŞLİ İÇİN GÜRSEL TEKİN'İN ADI GÜNDEME GELDİ

Öte yandan MYK toplantısında Şişli için CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in isminin de gündeme geldiği öğrenildi.