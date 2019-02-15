CHP'de iki yeni istifa

CHP Bandırma İlçe Başkanı Niyazi Yeloğlu ve partinin ilçe yönetimi, istifa etti. CHP'li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Balıkesir'de, CHP Bandırma İlçe Başkanı Niyazi Yeloğlu ve partinin ilçe yönetimi, görevlerinden istifa etti. Partinin Bandırma İlçe Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, CHP'nin ilçe yönetiminin istifa ettiği kaydedildi.

Yeni görevlendirilecek yönetim kuruluna başarılar dilenen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlçe yönetimi olarak, yerel seçimler sürecinde CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in, belediye meclis üyelerini belirleme ve seçim çalışmalarında, belediye başkan adayı Tolga Tosun'a yaptığı baskılar sonunda gelinen noktada, sağlıklı bir çalışma ortamı kalmaması nedeniyle 11 ilçe yönetim kurulu üyesinin görevlerinden istifa etmesi sonucu yönetim kurulu düşmüştür."

CHP'li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, partisinden istifa ettiğini duyurdu. CHP'nin kendisine yeterli desteği sunmadığını belirten Hazinedar, "Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin, şahsıma parti içinden yapılan kumpasa karşı bırakınız siyasi etiği, hak, hukuk, adalet duygusuna aykırı tutumunu kınıyorum" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nca Ocak 2018'de görevden uzaklaştırılan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar, CHP'den istifa etti. Hazinedar, istifa dilekçesini Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosu'na sundu.