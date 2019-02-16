CHP'de aday krizi: Olağanüstü PM toplantısı için dilekçe sunuldu

CHP'de Maltepe ve Siverek adaylarının yarattığı rahatsızlıkla ilgili olarak olağanüstü toplantı isteyen 12 PM üyesi dilekçelerini parti genel merkezine bugün faks ve kurye yoluyla ulaştırdı.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin dün "12 milletvekiliyle PM toplantısına gideceklerini" açıklamasının ardından bugün 12 PM üyesinin dilekçelerinin parti genel merkezine faks ve kurye ile ulaştırıldığı öğrenildi.

Böke dün sosyal medya hesabından, “Maltepe ve Siverek olmak üzere bazı adaylıklar örgütümüzde ve parti kamuoyunda rahatsızlık yaratmıştır. Bu tartışmalara son vermenin yolu PM’nin toplanmasıdır. PM’nin toplanması dilekçemizi 12 imza ile genel merkezimize vereceğiz” açıklamasını yapmıştı.

Böke'nin açıklaması sonrası dün akşam saatlerinde dilekçelerin CHP Genel Merkezi'ne götürüldüğü ancak yazı işleri müdürlüğünün kapatılması nedeniyle dilekçelerin teslim edilemediği bildirilmişti.

Bugün faks ve kurye yoluyla CHP Genel Merkezi'ne iletilen dilekçelerin imzacıları şöyle: Ali Şeker, Mehmet Ali Çelebi, İlhan Cihaner, Selin Sayek Böke, Gökhan Günaydın, Ekrem Kerem Oktay, Yaşar Seyman, Müslim Sarı, Hakkı Süha Okay, Haluk Pekşen, Erdal Aksünger ve Gaye Usluer.

Olağanüstü PM talebinde bulunan isimlerin ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaşanan gelişmelerle ilgili bir de mektup gönderdiği belirtildi.

CHP tüzüğüne göre, 60 PM üyesinin 5'te 1'inin çağrı yapması durumunda Genel Başkan bir hafta içinde PM'yi olağanüstü toplamak zorunda.

