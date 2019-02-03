CHP'de aday krizi: Aksünger konuştu

CHP Parti Meclisi’nde (PM) krize neden olması üzerine İzmir Bayraklı belediye başkan adaylığından kendi isteğiyle çekilen Erdal Aksünger, gelişmeleri değerlendirdi.

CHP PM toplantısında, bir önergeyle Bayraklı ilçesi adayı olması kabul edilen Aksünger’in adaylığına Genel Başkan Kılıçdaroğlu karşı çıkmıştı. Kılıçdaroğlu'nun hem MYK’yı değiştirme hem de kendisinin genel başkanlıktan istifa edeceği restini çektiği belirtilmişti. Kılıçdaroğlu’nun ısrarı üzerine Aksünger, adaylıktan çekildiğini ifade etmişti.

T24’ün gelişmelere ilişkin sorularını yanıtlayan Aksünger, "Genel Başkanın istifası etmesin diye değil, PM’deki arkadaşların ve partinin bundan sonraki süreçte sıkıntıya düşmemesi için adaylıktan çekildim. Ama bu hukuksuzluk, vicdanların hepsini acıttı. Benim partiyi mahkeme kapılarına götürecek bir adam olmayacağımı herkes bilir. Şu anda bile hukuksuz bir işlem ama konu kapanmıştır artık" ifadelerini kullandı.

Aksünger’in konuya ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

"Ben bir Genel Başkan’ın bir ilçe belediye başkanlığı için kendisini ortaya koymasının çok makul ve mantıklı bir gerekçesi olacağını düşünmüyorum. Bu, aslında bir vicdani oylamaydı. Partinin liyakat oymasıydı. Gerçekten partide liyakatla ilgili bir inanç olacaksa, bu onun göstergesi olan bir oylamaydı. Bunun bu kadar gerginlik yaratması ve insanlara bu kadar çok tehditkar bir şekilde, özellikle MYK’yı düşürmek istemesi ve arkasından istifa restini MYK’da söylemiş olması… Bunları tabii arkadaşlar söylüyor. Böyle bir şey yapması bir Genel Başkan’ın, yapabilme ihtimali olan en son şeylerden birisi. Çok doğru bir şey değil. Ama ben artık o saatten sonra kendi vicdanlarıyla özellikle açık oylamada bile benim için oy kullanan arkadaşların ve partinin zarar görmemesi için çekildim adaylıktan. Üstelik de adaylığımı PM’ye bir önceki PM’de önergeyle kendileri verdiler.

"Buradaki en büyük sıkıntı buradaki artık şu: Parti çok önemli bir hukuksuzluğa aslında sahne oldu. Kapalı oylama önergesi verilmişse, ondan sonra hiçbir önergenin geçerliği yoktur. Amir hüküm bu çünkü... Yönetmelikte de aynı şekilde tarif eder. Ama orada hem hukuksuz bir oylama yapılması hem de PM’deki bütün arkadaşlarımızın kim olursa olsun önemli değil, bir irade beyanına açık açık ve o şartlar altında zorlanmasını çok mantıklı ve makul karşılayamadım. Bu gerginliği bitirmek gerekiyordu. Yoksa istifa gerekçesi beni etkileyen bir şey değil. İstifa ediyorsa istifa eder inerdi aşağı..

"Genel Başkanın istifası etmesin diye değil, PM’deki arkadaşların ve partinin bundan sonraki süreçte sıkıntıya düşmemesi için çekildim. Ama bu hukuksuzluk vicdanların hepsini acıttı. Benim partiyi mahkeme kapılarına götürecek bir adam olmayacağımı herkes bilir. Şu anda bile hukuksuz bir işlem ama konu kapanmıştır artık."