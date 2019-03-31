CHP ve İYİP’ten ortak açıklama: Mansur Yavaş kazanmıştır

CHP sözcüsü Haluk Koç ve İYİP Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray CHP Genel Merkezi’nde ortak açıklama yaptı. Açıklamada ‘Mansur Yavaş kazanmıştır, kimse manipülasyon yapmaya kalkmasın' denildi.

CHP Genel Merkezi’nde bir açıklama yapan CHP sözcüsü Haluk Koç ve İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı Mansur Yavaş’ın kazandığını duyurdu.

Haluk Koç yaptığı açıklamada “Yavaş kazanmıştır, kimse manipülasyon yapmaya kalkmasın” ifadelerini kullandı.

‘6 PUAN ÖNDE’

Haluk Koç açıklamasında “Ankara’nın dış ilçeleri başta olmak üzere açılmayan sandıklar var bizim veri akışımıza göre Mansur Yavaş 6 puan farkla önde” dedi.

‘SANDIKLARI TERK ETMEYİN’

Koç şöyle devam etti:

“Hem elimizdeki simülasyon verileri, hem de yavaşlatılmış resmi akışlar bizi önde gösteriyor. Sadece Ankara’da değil, Türkiye’nin birçok bölgesinde gelişmiş teknoloji ile donatılan YSK veri akışını kesti. CHP bu durumun takipçisidir. Sandıklarda 4 ayrı tasnif yapılıyor. Tüm tasnif işlemleri bitene kadar sandık görevlilerimiz görevlerine devam etmelidir. Hiçbir sandık görevlimiz, Mansur Yavaş gönüllüleri, hiçbir arkadaş sandıkları terk etmemelidir. Ankaralı hemşerilerimiz vakur olmalıdır, sakin olmalıdır.”