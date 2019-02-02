CHP Parti Meclisi toplandı: Kritik adaylar belli oldu

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısında onaylanan kimi adayların isimleri basına yansımaya başladı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısında sunulan isimlerden bazıları onaylandı.

Toplantıda daha önce salt çoğunluk sağlanamadığı için Kadıköy Belediye Başkan Adayı Şerdil Odabaşı'nın ismi yeniden oylandı. Oy çokluğuyla Odaşı'nın adaylığı kesinleşti.

PM'de yapılan oylamada alınan karar doğrultusunda Beyoğlu Belediye Başkan Adayı olarak Alper Taş oy çokluğu ile seçildi. Şişli'de Muammer Keskin ile Küçükçekmece'de Kemal Çebi'nin adaylığı da kesinleşti.

ASAF GÜVEN REDDEDİLDİ

Toplantıda Hatay Arsuz belediye başkan adaylığı için gösterilen Asaf Güven için kapalı oylama istendi. Oylama sonucunda Güven reddedildi.

Parti Meclisi toplantısına ara verildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'yi tekrar toplayarak görüşme yapılacağı öğrenildi.