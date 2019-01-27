'CHP MYK toplantısından geçen İstanbul adayları açıklandı'

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından İstanbul'un ilçeleri için geçen belediye başkan adayları belli oldu.
Gerçek Gündem'in edindiği bilgilere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'nın onayına sunduğu liste şöyle:
ADALAR - Erdem Gül
ATAŞEHİR - (BOŞ BIRAKILDI)
AVCILAR - Hüseyin Aksu
BAHÇELİEVLER - Mehmet Ali Özkan
BAKIRKÖY - Bülent Kerimoğlu
BAŞAKŞEHİR - Abdülhadi Akbayrak
BAYRAMPAŞA - Remzi Akbayram
BEŞİKTAŞ - Rıza Akpolat
BEYKOZ - (BOŞ BIRAKILDI)
BÜYÜKÇEKMECE - Hasan Akgün
ÇATALCA - Cem Kara
ÇEKMEKÖY - Seyfettin Yıldırım
ESENYURT - Kemal Deniz Bozkurt
FATİH - Soner Özimer
GAZİOSMANPAŞA - Erkan Kaya
GÜNGÖREN - İsmet Yaşar
KADIKÖY - Şerdil Dara Odabaşı
KARTAL - Gökhan Yüksel
PENDİK - Mehmet Salih Usta
SANCAKTEPE - Özgen Nama
SİLİVRİ - Özcan Işıklar
SULTANBEYLİ - Ayhan Koç
SULTANGAZİ - Halil Bozkurt
ŞİLE - Ali Secaattin Güney
ŞİŞLİ- Fidan Aslan Eroğlu
TUZLA - Salim Gürsoy
ÜMRANİYE - Caafer Aktürk
ÜSKÜDAR - Ahmet Kılıç
ZEYTİNBURNU - Adil Emecan
EYÜPSULTAN - Emel Bilenoğlu
SARIYER - Şükrü Genç