'CHP MYK toplantısından geçen İstanbul adayları açıklandı'

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından İstanbul'un ilçeleri için geçen belediye başkan adayları belli oldu.
Pazar, 27 Ocak 2019 23:25

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından İstanbul'un ilçeleri için geçen belediye başkan adayları belli oldu.

Gerçek Gündem'in edindiği bilgilere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'nın onayına sunduğu liste şöyle:

ADALAR - Erdem Gül

ATAŞEHİR  - (BOŞ BIRAKILDI)

AVCILAR - Hüseyin Aksu

BAHÇELİEVLER - Mehmet Ali Özkan

BAKIRKÖY - Bülent Kerimoğlu

BAŞAKŞEHİR - Abdülhadi Akbayrak

BAYRAMPAŞA - Remzi Akbayram

BEŞİKTAŞ - Rıza Akpolat

BEYKOZ - (BOŞ BIRAKILDI)

BÜYÜKÇEKMECE - Hasan Akgün

ÇATALCA - Cem Kara

ÇEKMEKÖY - Seyfettin Yıldırım

ESENYURT - Kemal Deniz Bozkurt

FATİH - Soner Özimer

GAZİOSMANPAŞA - Erkan Kaya

GÜNGÖREN - İsmet Yaşar

KADIKÖY - Şerdil Dara Odabaşı

KARTAL - Gökhan Yüksel

PENDİK - Mehmet Salih Usta

SANCAKTEPE - Özgen Nama

SİLİVRİ - Özcan Işıklar

SULTANBEYLİ - Ayhan Koç

SULTANGAZİ - Halil Bozkurt

ŞİLE - Ali Secaattin Güney

ŞİŞLİ- Fidan Aslan Eroğlu

TUZLA - Salim Gürsoy

ÜMRANİYE - Caafer Aktürk

ÜSKÜDAR - Ahmet Kılıç

ZEYTİNBURNU - Adil Emecan

EYÜPSULTAN - Emel Bilenoğlu

SARIYER - Şükrü Genç