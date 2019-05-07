CHP: Millet iradesine darbe yapanlara izin vermeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YSK, İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin kararı ardından MYK üyelerini olağanüstü topladı. CHP Sözcüsü Öztrak toplantının ardından yaptığı açıklamada, " Millet iradesine darbe yapanlara izin vermeyeceğiz" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı. CHP, parti sözcüsü Faik Öztrak MYK'dan çıkan sonuca ilişkin açıklamada bulundu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Yarın sabah parti meclisimiz ve milletvekillerimizle toplanacağız. Millet iradesine darbe yapanlara izin vermeyeceğiz." dedi.

Öztrak'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"YSK, iktidarın hiç bir maddi temele dayanmayan itirazlarını kabul edip seçimi iptal ederek kendi varlık sebebini inkar etmiştir."

"Bu karara imza atan YSK üyeleri ve onlara bu talimatı verenler, ramazanın ilk iftarını kul hakkı yiyerek yapmış olmanın utancını ömür boyu taşıyacaklardır."

"Seçimle gelenlerin seçimle gitmemek için oynadıkları kirli oyun YSK içindeki talimatla hareket eden bir çete tarafından onaylanmıştır. Demokrasinin son meşruiyet kalesi olan sandığa bu kararla darbe yapılmıştır."