CHP: İtiraz ve yeniden sayım fetişizmine gerek yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarına yanıt verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Twitter üzerinden AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in "mazbata fetişizmi" suçlamasına yanıt verdi.

İstanbulluların çoğunluğunun tercihinin Ekrem İmamoğlu olduğunu belirten Çeviköz, "'Hukuki süreç' kisvesi altında itiraz ve yeniden sayım fetişizmine gerek yoktur. Sonucu değiştirmek için değil hazmetmek için çalışmak daha sağlıklı olacaktır" ifadesini kullandı.

Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Istanbul’luların çoğunluğunun tercihi Ekrem İmamoğlu olmuştur. “Hukuki süreç” kısvesi altında itiraz ve yeniden sayım fetişizmine gerek yoktur. Sonucu değiştirmek için değil hazmetmek için çalışmak daha sağlıklı olacaktır. — Unal Cevikoz (@UnalCevikoz) 6 Nisan 2019

AKP Sözcüsü Ömer Çelik bugün düzenlediği basın toplantısında, "Memleketi mazbata fetişizmiyle strese sokmaya gerek yok" demişti.

