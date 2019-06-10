CHP: İstanbul sandıklarında görevli sayısı 150 bin olacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, 31 Mart’ta 60 bin olan sandık görevlisi sayısının 23 Haziran seçiminde yaklaşık 150 bin olacağını açıkladı ve 'Stratejimiz hızlı değil doğru sonuç açıklamak' dedi. 24 Haziran seçim sonuçlarını takip edebilmek için CHP'nin kurduğu ve seçim günü çöken Adil Seçim Platformu’nun yöneticisi olan Adıgüzel, o dönem büyük tepki çekmişti.

CHP'den 23 Haziran'da yapılacak seçim öncesi sandık güvenliği açıklaması geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, 31 Mart’ta 60 bin olan sandık görevlisi sayısının 23 Haziran seçiminde yaklaşık 150 bin olacağını açıkladı.

‘TEK BİR OYUN BİLE PEŞİNDE OLACAĞIZ’

Seçim tekrarı kararı alınır alınmaz sandık güvenliği çalışmalarını başlattıklarını Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'ya anlatan Adıgüzel, “31 Mart’ta CHP sistemine kayıtlı olarak 60 bin kişiyi sandıklarda görevlendirdik. Bu sandık kurulu üyeleri, okul sorumluları, okul sorumlusu avukatlar, kat sorumluları ve okul bilişim sorumlularının içinde bulunduğu görevlilerdi. Ayrıca bunu gönüllüler ve müşahitlerle takviye ettik. Bu seçimde görünen sandık başlarında üç katına yakın görevli olacak. Bu 150 binden az görevli olmayacak demek.” dedi.

24 HAZİRAN'DA TEPKİ KONUSU OLMUŞTU

24 Haziran seçimlerinde sonuçlara ilişkin manipülasyon yapılma ihtimali nedeniyle CHP, AA’ya seçim takibinde alternatif olması için Adil Seçim Platformu’nu (ASP) kurmuştu. Fakat seçim günü ASP’nin sistemine ulaşılamamış, sistem çökmüştü. Adıgüzel'in sorumlusu olduğu bu sistem tepki konusu olmuş, çalışmayan sistem için 7 milyon lira ödendiği iddia edilmişti.