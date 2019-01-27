CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu istifa etti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kritik Parti Meclisi toplantısı esnasında istifa açıklaması geldi. ​CHP yetkilileri, Kaftancıoğlu'nun istifasını doğruladı.

CHP Parti Meclisi, yerel seçimde belediye başkan adaylarının listesini belirlemeye çalışırken İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'dan istifa açıklaması geldi.

Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada:

"Daima pusulam olan CHP Örgütüm; sizlerin inancı ve verdiği yetkiyle, bir şey olmak için değil, hep birlikte bir şey başarmak için yola çıktım. Ve bugünden itibaren İl başkanınız olarak değil, partimin yılmaz,yorulmaz bir üyesi olarak İstanbul hayalimizi, hayata geçirmek için varım" dedi.

Daima pusulam olan CHP Örgütüm;sizlerin inancı ve verdiği yetkiyle, bir şey olmak için değil, hep birlikte bir şey başarmak için yola çıktım. Ve bugünden itibaren İl başkanınız olarak değil, partimin yılmaz,yorulmaz bir üyesi olarak İstanbul hayalimizi, hayata geçirmek için varım — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) January 27, 2019

​CHP yetkilileri, Kaftancıoğlu'nun istifasını doğruladı.