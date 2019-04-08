CHP: İktidarın mızıkçılık yapmasının önünü açan YSK'nın kararıdır

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde İstanbul seçimlerine ilişkin basın açıklaması düzenledi. Faik Öztrak, ''İstanbul’daki verilere gelince; sandıkların yüzde 94,88’i sayıldı. YSK’daki son verilere göre Ekrem İmamoğlu, 15 bin 119 oyla öndedir''ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul'daki sandık sonuçlarına itiraz süreci ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin yenilenmesine ilişkin iması ile ilgili değerlendirmede bulundu. Öztrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İktidarı bu şekilde şımartan mızıkçılık yapmasının oıyunbozanlık yapmasının önünü açan YSK’nın daha önce verdiği kararlarla uyuşmayan karar olmuştur. İktidar sözcüleri il seçim kurullarını ilçe seçim kurullarını baskı altına almaya çalışmaktadır. Bugün seçimlerden sorumlu genel başkan yardımcısının çıkıp sandık kurulu başkanları arasında FETÖ soruşturmasına maruz kalan var mıdır yok mudur sorusu vahimdir. Bunlar sizin düzenlemenizle seçilmiş, atanırken kimse bir şey dememiş. Bu soru çok tehlikelidir. Bu soru hepimizin aklında iktidar tarafından sandıktan çalmanın maymuncuğu olarak konulduğu sorusunu akıllara getirir.

İktidarın gözünde İstanbul, Türkiye’den değerli. İstanbul’u bırakmama konusundaki ısrar akıllara Bülent Arınç’ın “Eğer birileri oturduğu koltuktan kalkmakta sıkıntı yaşıyorsa kesinlikle altını kirletmiştir” sözünü getiriyor.

Birileri bir gariplik var diye itiraz ediyor. Bu kanunun neresinde yazıyor. Hissiyatlar seçimlerin yenilenmesini talep etmek, kaybetmeyi bilmemektir.

Önce Pelikancıların yalılarından yükselen seslere bugün AKP Genel Başkanı’nın sahip çıkmasıyla ete kemiğe bürünmeye başlamaktadır. Seçim sonuçlarını beğenmeyenler 2015’te 7 Haziran ve 1 Kasım arasında yaşandığı gibi seçimi çalmaya çalışmaktadır.

Millet bunların kibirlerinden sıkıldı bıktı. Bir an önce önlem alınması lazım. Seçimlerde mızıkçılık yapan iktidar demokrasi ve hukuk devleti konusunda ciddi tereddüt yaratır. Diyorsunuz ki, bu seçimde organize yolsuzluk var. Pek bu seçimi kim yönetti? Sizin adalet Bakanınız, İçişleri Bakanınız, sizin görev süresini daha yeni uzattığınız YSK mensupları yönetiyor.

Bir Büyükçekmece olayı çıktı. Beyefendiler 31 Ocak’a kadar neredeydi? Büyükçekmece’de yapılan usulsüzlükler 354 kişiyi kapsıyor. Biz 741 kişiye itiraz etmişiz. Neyin peşindeler nasıl bir algı yaratılıyor? Olmayan işlerden senaryolar çıkarıyor. Kendileri dünyanın en güvenilir seçim sistemi, seçim organizasyonu bizde diye böbürlenip duruyorlardı.

İmamoğlu’na 13-14 bin oyla İstanbul’u yönetemezi kim diyor? Yüzde 15 ile belediye başkanı, yüzde 34 ile başbakan olan söylüyor. Yüzde 48 ile İstanbul yönetilemezmiş!

Biraz önce televizyona çıkan AKP'nin gene başkan yardımcısı bir takım rakamlar verdi ama bunu anlamak bana bile çok zor geldi. Fakat ben çok basit bir şekilde farkların nereden nereye geldiğini paylaşayım.

İmamoğlu 1 Nisan sabahı 24 bin 57 oy öndeydi. Maddi hatalar düzeltilince fark 20 bin 388 oldu. 1 Nisan 319 bin 567 geçersiz oy var. Bizim sistemimize girilen rakamlara göre yüzde 94,88'i açılmış durumda.

Saat 18:00 itibariyle YSK'nın rakamlarına göre İmamoğlu 15 bin 119 oyla önde gidiyor. Biraz önce aşağı gelirken Genel Başkan Yardımcımız Muharrem Erkek'in verdiği rakama göre 15 bin 153 oyla İmamoğlu önde. Bu sayı iniyor, çıkıyor ama 15 binin etrafında dönüyor. Bush, ABD'de başkanlığı 500 oyla aldı.

Oy namustur dokundurtmayız, kazandığımız seçimi de kimseye çaldırtmayız.