CHP Grup Başkanvekili Altay: Çok garip bir tablo ile karşı karşıyayız

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Büyükçekmece’de seçmenlerin taciz edildiğini, Maltepe’deki sayımın geciktirilmesi için AKP ile YSK'nin işbirliği yaptığını belirtti. Altay, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün etrafının polis araçlarıyla çevrildiğini belirterek 'Çok garip bir tabloyla karşı karşıyayız' dedi.

CHP TBMM Grubu’nun İstişare Toplantısı sonrası Grup Başkanvekili Engin Altay açıklama yaptı.

CHP Meclis grubunun İstanbul'da demokrasi nöbeti tuttuğunu belirten Altay, grup toplantısında bu nöbeti değerlendirdiklerini belirterek halen MYK toplantısının sürdüğünü kaydetti.

Hukuki bir sürecin siyasallaştırıldığını belirten Altay “Büyükçekmece'de seçmene taciz, Maltepe'de sayıma fren yapılıyor. Bilinçli olarak Maltepe'de engelleme ve geciktirme süreci yaşıyoruz” dedi.

Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü'nün önünde ayrı bir emniyet koridoru olduğuna işaret eden Altay “Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü etrafı neden polis araçlarıyla çevrildi? Vatandaşlar baskıya rağmen tutanaklara imza atmadı, şimdi sahte tutanak tutulduğu iddiası var” diye konuştu.

Süreçten çok sayıda AKP'li vekilin ve yöneticinin de rahatsız olduğunu belirten Altay “Polis sokağa çıkıp kapıları çalıyorsa vatandaşı sorguluyorsa bunun anlamı 'Biz demokrasiden vazgeçtik' demektir. Biz demokrasiden vazgeçmeyeceğiz. CHP olarak tüm kadrolarımızla mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

“Seçim bitmiştir. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’dur” diyen Altay YSK’yi geçmiş kararlarına uygun hareket etmeye davet etti.

Altay, YSK için “Yasa dışı delilere itibar etmemelidir. İktidarın oyuncağı olmamalıdır. Sarayın değil, hukukun üstünlüğünden yana tavrını koymalıdır. Kumpasa alet olmamak zorundadır. YSK, Erdoğan'dan korkmak yerine Allah'tan korkup milletten utanmalıdır” dedi.

‘ÇOK GARİP BİR TABLO İLE KARŞI KARŞIYAYIZ’

Altay şunları kaydetti:

“Büyükçekmece'de vatandaşın beyanına rağmen sahte tutanak tuttular. Bizim iddiamız şu İlçe Emniyet Müdürü'nün etrafı tekrar polisle çevrilmiş ise bunda bir gariplik arıyoruz. Vatandaşın beyan etmediği hususları içerde düzenlenip YSK'ya verileceğini düşünüyoruz. Çok garip bir tabloyla karşı karşıyayız.”

‘AKP SAHTE DELİL ARAMA PEŞİNDE’

“Delilden suça gitmek yerine garip bir yol çiziliyor. Dün bitirmesi gereken Büyükçekmece başvurusunu YSK incelemesini tamamlamamıştır. Seçim iptalinin geriye dönük iptali yoktur olamaz. Kesinleşmiş seçmen listesinden YSK'nın yapacağı işlem yok. AKP hala sahte delil arama peşindedir.”

‘TALİMAT ALMADAN MAZBATAYI VERMEYECEKLER’

“Belediye Başkanları 5 yılda bir seçilir. İmamoğlu'nun YSK 11 gününü gasp etmiş durumdadır.

YSK'nın tüm üyelerini kast etmiyorum ancak talimat almadan mazbatayı vermeyecekler sanırım. Bazı üyelerinin görev süresi 1 yıl uzatılmıştır. Bunların amacını şimdi daha iyi anlıyoruz."

‘MALTEPE’DE YSK-AKP İŞBİRLİĞİ YAPIYOR’

"Maltepe'deki sayım uzatılarak AKP ve YSK süreci uzatmak için işbirliği yapmaktadır. Maltepe'den sonraki bahaneleri ne olacak merak ediyoruz.”