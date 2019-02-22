CHP Belediye Meclis adayı, Bahçelievler katliamcısıyla sarmaş dolaş

CHP Belediye Meclis adayı Selami İğrek, Bahçelievler katliamcısı Haluk Kırcı ile yan yana sarılarak fotoğraf verdi.

CHP ile İYİ Parti’nin İstanbul Ataşehir’de İlçe Meclis üyesi aday listesi açıklandı. CHP’nin Ataşehir İlçe Belediye Meclisi üye adayları listesinin 15’inci sırasında Selami İğrek yer alıyor. 2014 yerel seçimlerinde Küçükbakkalköy Mahallesi Muhtar Adayı olan İğrek, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin Ataşehir İlçe Belediye Meclisi üye adayları arasında yer alıyor.

Odatv'nin haberine göre, CHP adayı Selami İğrek yan yana sarılarak Haluk Kırcı ile fotoğraf verdi.

EFRAİM, FARUK, HÜRCAN, LATİF, OSMAN, SALİH, SERDAR...

8 Ekim 1978 günü silahlı faşistler Ankara’nın Bahçelievler semtinde 15. sokaktaki eve geldiklerinde ODTÜ Elektrik bölümü öğrencisi Serdar Alten, Ankara Devlet Mimarlık Akademisi öğrencisi Hürcan Gürses, Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Efraim Ezgin, Hacettepe Üniversitesi İstatistik bölümü öğrencisi Latif Can ve Osman Nuri Uzunlar evde bulunuyordu. Silahlı faşistler beş genci bayılttıktan sonra eve gelen iki devrimci Faruk Erzan ve Salih Gevence ile birlikte 7 TİP’li genç o gün faşistlerce katledildiler.

Devrimcileri vahşice öldüren faşist katil Haluk Kırcı, daha sonra anılarında pişmanlık duymadığını belirteceği, “O gecenin yaşanması gerekiyordu” diyeceği Bahçelievler Katliamı’nı 1980 yılında verdiği ifadesinde şöyle anlatıyordu:

“Kapı açılır açılmaz içeri girdik, hepsini yere yatırdık. Ne yapacağımız konusunda talimat almak için Abdullah’a (Çatlı) birini gönderdik. Abdullah eter ve pamuk verip, “Hepsini teker teker bayıltıp öldürelim” demiş. Dışarı çıkıp arabada bekleyen Abdullah’la konuştum. ‘Evde öldürmek zor olacak, ikişer ikişer götürüp öldürelim’ dedim, ‘olur’ dedi. İki kişiyi büyük reis’in arabasına bindirip Eskişehir yoluna götürdük. Müsait bir yer bulup ikisini de yere yatırıp üçer el kafalarına ateş ettik. Geri döndük. Böyle zor olacağını anlayınca Abdullah, ‘tek tek boğalım bunları’ dedi. Bir tanesini zorla boğdum, diğer dördünü bu şekilde öldürmek de zor olacaktı. Arkadaşları gönderdim. Sonra da sedirin üzerinde bulunan dört kişiye yakın mesafeden ateş ederek mermilerin hepsini boşalttım. Silahı da götürüp Abdullah’a verdim.”

KATİLLER SALIVERİLDİ

Görgü tanıklarının ifadelerinin incelenmesinin ardından Duran Demirkan yakalandığında dava süreci başladı. Abdullah Çatlı, Haluk Kırcı ve İbrahim Çiftçi gibi faşist katiller açılan dava sonucu idama mahkum edildi, ancak 26 Nisan 1991’de “hesabın yanlış yapıldığı” gerekçesiyle karar bozuldu ve katiller salıverildi.

HALUK KIRCI ÇOK SAYIDA CİNAYETTE ROL ALDI, SERBEST KALDI!

Türkiye’deki kontrgerilla örgütlenmesinde sayısız cinayeti ya bizzat gerçekleştiren ya da örgütlenmesinde rol oynayan Haluk Kırcı, 1988'de idama mahkûm oldu. 1991 tarihinde Bursa Cezaevi'nden şartlı olarak tahliye edildi, “bir yanlışlık” olduğu anlaşılınca tekrar aranmaya başlandı. 1996'da İstanbul'da yeniden yakalandı ve aynı gün firar etti. 1999'da yakalandı, “Susurluk çetesine üye olmak” suçundan 4 yıl hapse mahkûm oldu. Kırcı bu süreçte de 2 kez “yanlışlıkla” tahliye edildikten sonra en son 2005 yılında Kartal Cezaevine girdi, 28 Mayıs 2010 tarihinde salıverildi.

Kırcı firarda iken 1 Ağustos 1992'de Erzurum'da evlendi. Nikâh şahitliğini dönemin Erzurum Valisi, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar yaptı. 25 Ocak 1996'da İstanbul'da yeniden yakalandı, ancak aynı gün firar etti. Susurluk Çetesi’ne üye olmaktan 4 yıl hapse mahkum olan Haluk Kırcı, son olarak 2014 yılında tahliye edildi.

İşte CHP’nin Ataşehir İlçe Belediye Meclisi üye adayı Selami İğrek’in (en sağda uzun boylu olan) sarmaş dolaş fotoğraf çektirdiği Haluk Kırcı’nın geçmişinin kısa tarihi bu.

İşte o fotoğraf:



(Fotoğrafın en sağında Selami İğrek-Ortada Haluk Kırcı)