CHP Antalya İl Örgütü'nden gözaltılara ilişkin açıklama

CHP Antalya İl Örgütü, bu sabah yapılan operasyonla gözaltına alınan CHP üyeleriyle ilgili açıklama yaptı.

CHP Antalya İl Örgütü, eski büyükşehir belediye başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ses kaydıyla ilgili olarak CHP üyelerinin gözaltına alınması üzerine bir açıklama yaptı.

Gerçek Gündem'in haberine göre açıklamada şöyle denildi:

"31 Mart yerel seçimlerinde sosyal medyada paylaşılan Ebru Türel’e ait olduğu iddia edilen ses kaydı ile ilgili olarak arkadaşlarımız gözaltına alınmışlardır. Gözaltıların sebebini tam olarak bilmiyoruz, ancak şikayetin temelinin siyasi olduğunu düşünüyoruz. Avukatlarımız sabahtan beri konuyu takip etmekteler. Onlardan gerekli bilgileri bekliyoruz. Asayiş Şube’ye kimlerin getirildiğini bilmiyoruz. Avukatlarımız şimdi içeriye alındılar.

Bize gelen ilk bilgilere göre Ebru Hanım’ın (Türel) seçim öncesi sızan ses kaydı ile ilgili olduğu ve özel hayatın gizliliği ile ilgili bir şikayette bulunulduğudur.

Menderes Bey ve Ebru hanım böyle bir kayıt var ve bu kayıt bizim özel hayatımızın gizliliğine aykırı diye şikayette bulunmuşlar fakat bu konunun bizim arkadaşlarımızla ilişkisini nereden kurmaya çalışıyorlar bunu anlamak mümkün değil. Öyle bir toplantıda bizim arkadaşlarımızın bulunma ihtimali yok.

Eğer böyle bir kayıt sızdıysa, içerideki toplantıda olan kişilerden birisi sızdırmıştır. Fakat şu an 7 kişinin Asayiş Şube’de olduğunu öğrendik. Ne için alındıklarını birazdan öğreneceğiz. Avukatlarımız süreci takip ediyor. Konuyla ilgili detaylı bilgi alınca, geniş bir açıklama yapacağız."

