CHP Adana'dan mazbata açıklaması: Anlamsız itirazlarla geciktiriliyor

CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Zeydan Karalar’ın mazbatasını almaya gitmediği yönündeki iddiaları yalanladı. Çelebi, anlamsız itirazlarla mazbata verilmesinin geciktirildiğini bildirdi.

CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Zeydan Karalar’ın mazbatasını almaya gitmediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

MHP’nin Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili olarak seçim kuruluna itiraz edip geçersiz oyların yeniden sayılması yönünde talepte bulunduğuna dikkati çeken Çelebi, “Geçersiz oyların tamamı geçerli olarak kabul edilip, MHP adayının oyu olarak kayıtlara geçse bile aradaki farkın kapanması matematiksel olarak imkansız. Anlamsız itirazlarla mazbata verilmesi geciktirilerek Adana başsız bırakılıyor” dedi.

'SEÇİM KURULU BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN HİÇBİRİNE MAZBATA VERMEDİ'

Kamuoyunda ve sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği yaşandığını belirten Çelebi, Zeydan Karalar’ın mazbatasını almaya gitmediği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu vurgulayarak “Seçim Kurulu belediye başkanlarımızın hiçbirine mazbatalarını vermedi. Bu duruma gerekçe olarak da MHP’nin itirazları gösteriliyor. Ancak MHP’nin Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili yaptığı itirazların seçim sonuncu değiştirmesi mümkün değil. Çünkü tüm geçersiz oyların toplamı aradaki farkın yarısının dahi kapanmasını sağlamıyor. Başkanımız Zeydan Karalar en kısa sürede mazbatasını alıp görevine başlayacak” diye konuştu.

MHP’nin anlamsız itirazlarla mazbata sürecini geciktirmeye çalıştığını söyleyen Çelebi “Mazbata sürecinin gecikmesi belediyenin içinin boşaltıldığından, evrak imhasına kadar birçok ciddi iddianın bugün kamuoyunda tartışılmasına neden olmaktadır. Adana’nın tanıtımı için çok büyük bir öneme sahip olan ve kentimizin de bir markası haline gelen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın başladığı bir dönemde Adana Büyükşehir Belediyesi’nin başkansız bırakılması da oldukça manidar ve kabul edilemez bir durumdur” diye konuştu.

Zeydan Karalar’ın göreve gelmesinin ardından diğer partilere mensup çalışanların görevine son vereceği yönündeki iddiaların da asılsız olduğunu belirten Çelebi, Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesinde işini yapan hiç kimsenin endişe etmemesi gerektiğini söyledi.