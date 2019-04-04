Canlı yayında yandaş kanala oy müdahalesi

Ümraniye İlçe Seçim Kurulu’ndan yapılan A Haber canlı yayınında, CHP’nin aldığı söylenen 99 oyu, yayın sırasında 86 olarak okuyan A Haber muhabirine, CHP’li Mahmut Tanal müdahale etti.

CHP milletvekili Mahmut Tanal, canlı yayında konuşan A Haber muhabirinin CHP’nin oyunu az aktarması üzerine muhabire canlı yayına müdahale ederek oranı düzeltti.

CHP’li Tuncay Özkan’ın twitter hesabından aktardığına göre, A Haber muhabiri, Ümraniye İlçe Seçim Kurulu’nda CHP’nin aldığı 99 oyu canlı yayında daha aşağıda söyledi.

Bunun üzerine Tanal, muhabirin sözlerine müdahale ederek oyların az söylenmesine tepki gösterdi.

Tanal’ın, muhabire yönelik, “Doğru bilgiyi söylemiyorsun. Türkiye’ye yanlış bilgi veriyorsun. Türkiye’ye doğru bilgi vereceksin” demesinin üzerine A Haber muhabiri,

“Burada mı müdahale edilir ya? Canlı yayında mı söylenir?” diye tepki göstererek, “Bir tek sen doğru biliyorsun” sözlerini sarf etti.