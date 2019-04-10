Büyükçekmece'de nüfus müdürü AKP'li çıktı

AKP Büyükçekmece'de 'sahte seçmen kaydı' yapıldığı iddiasıyla seçimleri iptal etmeye çalışırken Büyükçekmece Nüfus Müdürü Mehmet Mutlu'nun AKP mitinglerinde ve Erdoğan'la birlikte fotoğrafları ortaya çıktı.

CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlarda AKP'nin "sahte seçmen kaydı" yaptığını öne sürdüğü Büyükçekmece Nüfus Müdürü Mehmet Mutlu'nun AKP mitinglerinde ve Erdoğan'la birlikte çekilmiş fotoğraflarını yayımladı. Rizeli olan Mutlu'nun Erdoğan'ın anne tarafından akrabası olduğu iddiası da daha önce gündeme gelmişti.



"Yandaş medya günlerdir Büyükçekmece Nüfus Müdürlüğü üzerinden anlamsız bir fırtına koparıyor. İşte B. Çekmece Nüfus Müdürü Mehmet Mutlu... Rize Fındıklı'dan İstanbul'a tayin edilen Mutlu, 24 Mart'ta AKP ve MHP'nin Yenikapı mitinginde poz veriyor ve Facebook'ta yayımlıyor" diyen Yarkadaş, Büyükçekmece'deki nüfus hareketliliğinin de AKP lehine olduğunu ortaya çıktığını belirtti.

"Büyükçekmece Nüfus İl Müdürü Mehmet Mutlu'nun paylaştığı diğer fotoğraflar, CHP'ye yöneltilen tüm suçlamaları çürütmüyor mu? Aşağıda fotoğraflarının devamını gördüğünüz beyefendi mi 'soyadlarına bakarak' AKP'lileri sildi?" diyen Yarkadaş, Mutlu'nun sosyal medya hesabından "Sen nereye biz oraya" yazılı Erdoğan fotoğrafını paylaştığı mesajına yer verdi.

Yarkadaş bir diğer paylaşımında ise Mevlüt Uysal'ın Büyükçekmece'de olağan dışı bir nüfus hareketliliği olduğu iddiasını çürüten bir tabloya yer verdi. Yarkadaş bu tabloya göre Uysal'ın eski ilçesi Başakşehir'in Büyükçekmece'den daha hareketli bir nüfus değişiminde olduğunu belirtti.

Yarkadaş'ın yayımladığı mesajlar şöyle:

AKP'li Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de olağan dışı bir nüfus hareketliliği olduğunu söylüyor. Uysal'ın açıklaması, aşağıdaki tabloya göz atılınca çürüyor... Uysal'ın eski ilçesi Başakşehir, Büyükçekmece'den daha hareketli nüfus değişiminde... İşte o tablo: pic.twitter.com/af8sP7tGdM — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 10 Nisan 2019

Yandaş medya günlerdir Büyükçekmece Nüfus Müdürlüğü üzerinden anlamsız bir fırtına koparıyor. İşte B.Çekmece Nüfus Müdürü Mehmet Mutlu... Rize Fındıklı'dan İstanbul'a tayin edilen Mutlu, 24 Mart'ta AKP ve MHP'nin Yenikapı mitinginde poz veriyor ve Facebook'ta yayımlıyor. pic.twitter.com/HVXBRYbt6T — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 10 Nisan 2019