Büyük 'buluşma' bugün 21.00'de

AKP ve CHP adayları 17 yıl sonra ilk kez seçim öncesinde karşı karşıya geliyor. AKP adayı Binali Yıldırım'ın ilk başta sıcak bakmadığı bu buluşmada, iki aday İstanbul Şişli’deki Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek ortak canlı yayında moderatör İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlayacak. 'İstanbul2019 Seçim Özel' isimli program, saat 21:00'de başlayacak.

17 yıl sonra ilk kez bir seçim öncesinde AKP ve CHP adayları karşı karşıya geliyor. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu, 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından sık sık birbirlerini suçlayarak, tekrar AKP ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayları oldular. Bugün, İstanbul Şişli’deki Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek ortak canlı yayında moderatör İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlayacaklar.

'İstanbul2019 Seçim Özel' isimli program, saat 21:00'de başlayacak.

İmamoğlu ve Yıldırım’ın karşı karşıya gelme çağrısını Habertürk sunucusu Didem Arslan Yılmaz yapmış, Binali Yıldırım konuyu geçiştirmişti. 31 Mart seçimleri öncesinde de CHP'nin program için girişimleri olmuş ancak Yıldırım ‘Böyle bir şeye gerek yok’ demişti. Konuyu "birlikte değerlendirme" ihtiyacı duyan Yıldırım televizyon programına katılma konusuna bir türlü sıcak bakamadı. AKP İBB adaylığı konusunda da Yıldırım'ın çok gönüllü olmadığı konuşuluyordu. Yıldırım daha sonra 'Sadece İstanbul’u konuşursak' diyerek şartlı bir evet dedi. CHP adayı İmamoğlu Yıldırım'ın şartlı evetini kabul etti.

Birlikte televizyon programına çıkıp çıkmayacakları uzun süre belirsiz kalan adaylar, bayrama girerken konuyu bayram sonrasına ve parti merkezlerine bıraktı.

31 Mart seçimleri öncesi İstanbul'da birçok miting düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Haziran seçimleri öncesi sessizliğini koruyor. Erdoğan'ın 23 Haziran için benimsediği iddia edilen "kaybederse Yıldırım kaybetsin" stratejisi gereği meydanlara inmeyeceği söylenirken, Erdoğan önceleri bu konuda yorum yapmadı. İki gün önce söylediği 'Son hafta İstanbullularla buluşmayı planlıyoruz' sözleri ile sessizliğini bozdu. Erdoğan'ın bugünki İmamoğlu-Yıldırım canlı yayınının sonucuna göre miting yapma kararı alabileceği öne sürüldü.

PARTİ MERKEZLERİ GÖRÜŞENE KADAR SUNUCULAR KENDİ ARALARINDA ATIŞTI

Yıldırım tarafından ilk olarak Uğur Dündar’ın moderatör olması önerildi; Dündar ilk olarak bunu kabul etse de daha sonra "Moderatörlüğüm üzerinden her iki adaya ve demokrasimize zarar verebilecek birtakım hazırlıklar yapıldığını görüyor ve bu sebeple 50 yıldır ödünsüz bağlı kaldığım evrensel yayıncılık ilkeleri gereği moderatörlük yapmama yönünde aldığım kararı kamuoyuna saygıyla arz ediyorum" diyerek bu görevden çekilmişti. Bundan sonra programı yönetecek gazetecinin kimliği konusu gündemden düşmedi. Gazeteciler moderasyonu tartışmaya başladı ve aralarındaki mesleki rekabet ile alay konusu oldular. Fatih Altaylı, "işin" Didem Arslan'ın hakkı olduğunu ama kendisi düşünülürse gayet iyi yöneteceğini yazdı. Ahmet Hakan ile Didem Arslan sosyal medyadan birbirine girerken, Cüneyt Özdemir geri durmadı ve programı yönetmek istediğini açıkladı. Programın moderatörü İsmail Küçükkaya olarak açıklandı.

AKP VE CHP ALTI MADDELİK MUTABAKAT METNİ İMZALADI

CHP'li Engin Altay ve AKP'li Mahir Ünal ortak basın toplantısı düzenledi. Moderatörün İsmail Küçükkaya olduğu açıklandı. Yine yapılan açıklamaya göre, her bir adaya eşit süre tanınacak ve aynı sorular sorulacak. Yani, söylendiği şekliyle eşit süre ve eşit soru ilkesi çerçevesinde bir tartışma programı gerçekleştirilecek. Canlı yayın programı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılacak. Canlı yayının teknik hizmetlerini AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından görevlendirilmiş ortak bir teknik ekip gerçekleştirecek.

BAHÇELİ'Yİ YİNE KİMSE ANLAMADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı TV programını İsmail Küçükkaya'nın sunmasına itiraz etmiş, eğer programı Küçükkaya sunarsa o akşam TV izlemeyeceğini söylemişti. Bahçeli'nin bu sözlerine kimse anlam veremezken, bir MHP yöneticisi, "Genel başkanımız aslında koyduğu bu tavırla, Küçükkaya'yı, tarafsız bir yöneticilik yapmaya da zorlamış oluyor görüşünü dile getirdi" diye konuştu.

Bahçeli'nin tavrının, Cumhur İttifakı cephesinde bir çatlak işareti olduğu yönündeki değerlendirmeler de Bahçeli'nin son hafta AKP ile mutlak uyum içinde çalışacakları yönündeki açıklamasıyla yanlışlanmış oldu.