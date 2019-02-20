Burhanettin Kocamaz Mersin'de DP'den aday olacak

Mersin'de Burhanettin Kocamaz'ı aday gösteremeyen İYİP'in DP ile yaptığı görüşmede anlaşma sağlandığı bildirildi. Buna göre DP, Mersin'deki adayını çekerek yerine Burhanettin Kocamaz'ı aday gösterecek.

İyi Parti'nin (İYİP) Mersin'de belediye başkanlığı için Burhanettin Kocamaz'ı aday gösterememesi sonrasında formül bulundu. Bu kapsamda Demokrat Parti'nin Mersin İl Başkanı Ankara'ya geldi. Demokrat Parti Genel Başkan Gültekin Uysal ile Burhanettin Kocamaz görüşme gerçekleştirdi. NTV'den Celal Çamur'un haberine göre görüşme sonrası varılan anlaşmaya göre Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti'den aday olacak. Başvuru yarın yapılacak. KOCAMAZ ADAY OLAMAMIŞTI İYİP'in Mersin İl Başkanlığı heyeti, adaylık listesini dün saat 17.00’den sonra Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) vermişti. YSK yetkileri, listenin geç gelmesi nedeniyle Burhanettin Kocamaz’ın adaylığını kabul etmemişti. Bu gelişmenin ardından İYİP, il yönetimini görevden aldı. Mevcut belediye başkanı Burhanettin Kocamaz, MHP’den istifa ederek İYİP'e geçmişti.