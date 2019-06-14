Bülent Arınç: İttifak olmasaydı yüzde 95 alırdık

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, ‘Bu seçimde bir ittifak olmasa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olmasaydı, AK Parti kendi adaylarıyla gitseydi yüzde 95 kazanırdık’ iddiasında bulundu.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, 31 Mart seçimlerine AKP kendi adayıyla girseydi yüzde 95’le kazanacağını öne sürdü.

Habertürk’ten Kübra Par’a konuşan Arınç, 31 Mart seçimi öncesinde AKP-MHP ittifakının kullandığı “zillet ittifakı” sözlerini de eleştirerek "Bir ittifak bize haksa, bizim karşımızdakiler için de hak. Zillet, illet ittifakını kullanamayız, kullanmamalıyız. Bizi her kesimden aldığımız oylar iktidar yaptı" dedi.

'CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ OLMASAYDI...'

31 Mart seçimleri hakkında Arınç, “Bu seçimde bir ittifak olmasa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olmasaydı, AK Parti kendi adaylarıyla gitseydi yüzde 95 kazanırdık. Ama şimdi bu sistemin içinde varolmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemini tartışmak için henüz erken. Birtakım uygulamaları görmek gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın olmazsa olmazı bu sistem. Henüz bir sene geçti. Eleştiriyi erken buluyorum” diye konuştu.

'BİNALİ YILDIRIM GEMİLERİ YAKIP GELDİM DESEYDİ, BU HALLERE DÜŞMEZDİK'

AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım için Arınç, "Ekrem İmamoğlu sokağa çıktığında kendisi Ankara'da TBMM'de Başkanlık yapıyordu. Yoksa Tarık Bin Ziyad gibi gemileri yakıp 'geldim' dese biz bu hallere düşmez ve seçimi alırdık" dedi.

CB YİK ÜYELİĞİ'Nİ ONUR OLARAK KABUL ETMİŞ

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’na üyeliği “onur” olarak kabul ettiğini söyleyen Arınç, alacağı maaş konusundaki haberler için “Bunlar birtakım soytarıların ortaya attığı şeyler” dedi ancak ne kadar maaş alacağını söylemedi.

'DAMADIM İNŞALLAH BERAAT EDER'

“FETÖ” soruşturmasında tutuklu yargılanırken tahliye edilen damadı ile AKP milletvekili olan oğlu konusunda pazarlığın sözkonusu olmadığını ileri süren Arınç şunları kaydetti:

“Bazı geri zekalılar, işte alışveriş yaptılar, al gülüm ver gülüm beraat ettiler deniyor. Damadım ağır cezada yargılanıyor, inşallah beraat eder. Hakkındaki suçlamaların ne kadar entipüften olduğunu yine sizin programınızda söylerim. İki konuda hiçbir zaman pazarlık mevzu olmamıştır. Cumhurbaşkanımız bilir Mücahit Arınç'ı. Şu anda parlamentoda en az 25 milletvekili babaların soyadını taşıyarak çalışıyorlar. Oğlumun milletvekilliği istismar edilmemeli."