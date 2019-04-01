'Binali Yıldırım'ın canlı yayını iptal oldu, AKP önündeki kalabalık dağıldı'

AKP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın önceden planlanan canlı yayının iptal edildiği, Yıldırım'ın konuşmasını dinlemek üzere toplanan kalabalığın ise dağıldığı öne sürüldü.
Pazartesi, 01 Nisan 2019 01:57

AKP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın önceden planlanan canlı yayının iptal edildiği, AKP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde Yıldırım'ın konuşmasını dinlemek üzere toplanan kalabalığın ise dağıldığı öne sürüldü.

Fox'un haberine göre Binali Yıldırım'ın daha önceden yapılacağı duyurulan canlı yayına ait frekansları iptal edildi, yayının gerçekleşmeyeceği duyuruldu.

VOA'dan Mehmet Sümer'in Twitter'dan yayınladığı görüntülerde ise Yıldırım'ın konuşmasını dinlemek üzere toplanan kalabalığın dağıldığı görülüyor.

 