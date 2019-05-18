Binali Yıldırım'dan tepki gösteren yurttaşa: Benim değil, YSK’nin kararı

AKP’nin İBB adayı Binali Yıldırım İstanbul’da gerçekleştirdiği bir ziyaret sırasında bir yurttaşın ‘Seçimi yeniden yapmasanız olmaz mıydı? Size yakışmadı’ tepkisine ‘O benim kararım değil ki YSK’nin kararı’ diye yanıt verdi.

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul’da gerçekleştirdiği bir ziyaret sırasında "Size yakışmadı" diyerek seçimlerin yenilenmesine tepki gösteren bir kadına "O benim kararım değil, YSK’nin kararı" diye yanıt verdi.

Fox Haber tarafından yayımlanan görüntülerde, Binali Yıldırım’ın ziyareti sırasında yanına gelen yaşlı bir kadın Yıldırım’a “Seçimi yeniden yapmasanız olmaz mıydı?” diye sordu.

Yıldırım “Bizim yapacağımız bir şey değil ki” yanıtını verdi.

Yurttaşın “Size yakışmadı. Sizi seviyoruz. Ama bu son olaylar olmadı. Size yakışmadı” sözleri üzerine “Hangi olaylar?” diye soran Yıldırım, “Seçim olayları” yanıtını alınca “O benim kararım değil ki. Yüksek Seçim Kurulu’nun kararı. Yargının kararı” ifadesini kullandı.

Binali Yıldırım önceki akşam Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konulan Yeniden Doğuş operasının Haliç Kongre Merkezi’ndeki dünya prömiyerinde de yoğun bir protestoyla karşılaşmıştı. Yıldırım salonda anons edilince seyirciler "Her şey çok güzel olacak" sloganları atmaya başlamıştı.