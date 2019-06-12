Binali Yıldırım’dan taksicilere ‘façanızı düzeltin’ tavsiyesi

AKP’nin İBB adayı Binali Yıldırım, ‘Uber, kendiliğinden olmuyor’ diyerek taksicilere 'façanızı düzelteceksiniz’ tavsiyesinde bulundu.

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, taksicilere yaptığı konuşmada “Bu korsancılık, şunlar, bunlar, Uber, kendiliğinden olmuyor. Evinizin içini düzelteceksiniz. Kılığınızı, façanızı düzelteceksiniz” dedi.

İstanbul Havalimanı’ndaki Taksiciler Kooperatifi binasının açılışına katılan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada taksicilere hitaben şunları söyledi:

‘HAKKINA RAZI OLMADIN MI KAOS ÇIKAR’

“Herkesin hakkına razı olması gerekir. Hakkına razı olmadın mı kargaşa, kaos ve anlaşmazlık çıkar. Siz hakkınıza sahip çıktınız. Haklı davanızın peşine düştünüz. Ve sonunda da mutlu oldunuz. Hiçbir teşebbüsün, hiçbir girişimcinin önünü kesmek gibi bir niyetimiz yok. Ama Türkiye, krallar ülkesi değil, kurallar ülkesidir. Türkiye, hukuk devletidir. Hukuk devleti içerisinde herkes, külfet ve nimet dengesini gözeterek tabii ki, işini yapacak. Buna hiçbir mani yok. Ama el çabukluğu marifet yaparsanız, buna da müsaade etmeyiz. Onun için değerli kardeşlerim, size de düşen görev var. Bu korsancılık, şunlar, bunlar, Uber, kendiliğinden olmuyor. Evinizin içini düzelteceksiniz. Kılığınızı, façanızı düzelteceksiniz. Arabalarınızı daha fiyakalı yapacaksınız. Yollara göre, arabalar aynı olacak ve böylece vitrinimizi yeniden gözden geçireceğiz ki, kimse dadanmasın. Hiç merak etmeyin, İstanbul 15 milyon sakiniyle, genciyle-yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle, emeklisiyle çalışanıyla büyük bir ailedir.”