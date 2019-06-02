Binali Yıldırım: Yeni seçimde çok ciddi problem çıkmayacağı görüşündeyim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım çıktığı televizyon programında seçimin iptal edilmesi konusunda vatandaşlarda oluşan kafa karışıklığını giderdiklerini öne sürdü. Yıldırım, rakibi İmamoğlu'yla birlikte yayına çıkma konusunda bayramdan sonra adım atacaklarını bildirdi, '23 Haziran'da çok ciddi bir problem çıkmayacağı görüşündeyim' diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, NTV'de Simge Fıstıkoğlu'nun moderatörlüğünde Ahmed Arpat ve Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtladı.

Binali Yıldırım, İstanbul seçiminin iptali ile ilgili olarak yurttaşların ilk başta kafasının karışık olduğunu, daha sonra duruma alışıp aday vaatlerine baktığını öne sürdü. Sosyal medya mesajları ile ilgili olarak yurttaşları tehdit eden Yıldırım, ''Sosyal medya sorumsuz medya değildir. Burada yaptıklarınızın bedeli olacaktır'' diye konuştu.

CHP Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile programa çıkma konusunu bayramdan sonra görüşeceklerini söyleyen Binali Yıldırım 23 Haziran seçimlerinde bir sorun yaşanmayacağını öne sürdü.

Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

SEÇİMİN İPTALİ İLE İLGİLİ KAFA KARIŞIKLIĞI VARDI, GİTTİ

Seçimlerin yenilenme kararıyla ilgili vatandaşların ilk günlerde biraz kafası karışıktı doğrusunu söylemek gerekirse. Ancak konuştukça, meseleyi izah ettikçe kuşkunun ortadan kalktığını gördük. Sokağın gündeminde değil bu. Adaylardan ne yapacak, ne vaatleri var, bunları bekliyor.

İSTANBUL SEÇİMİ İPTALİ ALIŞIK OLMADIĞIMIZ BİR DURUM

Doğru, alışık olmadığımız bir durum. En son 1963'te yaşanmış İstanbul'da. Orada seçim iptal edilmiş ama kazanan adaydan alıp kazanamayan adaya verilmiş. O günden bugüne Türk demokrasisinde muazzam bir gelişim var. Ortada sonuçlanmış bir seçim yok. Kazananı kaybedeni olan bir seçim de yok. Bir seçim tekrarı var. Kazanan ve kaybeden belirlenemediği için yenilenen bir seçim var.

İptal edilen oy aradaki farktan on kat fazla. Biz bir usulsüzlük olduğu kanaatine vardık ve itiraz ettik. Fark 16 bin lehimize azaldı. Burada kuşkularımız arttı. Hemen hemen eşit oy almış iki aday var. Eğer yeniden sayımda oy kazanımı varsa bunun da dengeli olması gerekir. Bir ben kazanırsam bir de rakibin kazanması lazım. Fakat böyle olmuyor. Bu normal bir şey mi?

ÇALINAN OY YOKSA BU OYLAR NEREDEN GELDİ?

Bu anormal bir durum. Çalınan bir oy yoksa bu oylar nereden geldi kardeşim? Bu oylar nasıl geri geldi, birisinin cevabını vermesi lazım. Sadece yüzde onunu saydırabildik. Bunu görünce tamamı sayılmalı dedik. Yüzde onda fark yarıya düşerse, bir on daha saysak öne geçeceğiz, hepsini saysak fark olacak.

SOSYAL MEDYADA YAPTIKLARINIZIN BEDELİ OLACAK

Sosyal medya sorumsuz medya değildir. Burada yaptıklarınızın bedeli olacaktır. Ben Ulaştırma Bakanlığı yaptım 12 yıl. İnternet altyapısını, aklınıza gelen bütün sanal alemle ilgili işleri Türkiye'nin her tarafında yaygınlaştırdık.

İMAMOĞLU İLE BİRLİKTE PROGRAMA KATILACAĞIM

Ekrem İmamoğlu’yla yayına çıkma konusunda CHP ile Bayramdan sonra temasa geçilecek. Böyle bir yayının İstanbullulara katkı sağlaması önemli. Biz karşılıklı bir yayına çıkma konusunda prensip olarak tamam dedik. Hatta bizim bu kampanyadan sorumlu genel başkan yardımcımız, CHP'deki arkadaşlarla temasa geçecek ve bunun altyapısını hazırlayacaklar.

BORÇSUZ KİMSE OLAMAZ, ÖNEMLİ OLAN İFLAS ETMEMEK