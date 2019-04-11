Binali Yıldırım: Suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var, söz YSK'nındır

AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, 'Suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Seçmen söyleyeceğini söyledi. Artık söz YSK’nındır' dedi.

AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki bu tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir. Süreci Partim ve yetkili kurullarımızla yakından takip ediyorum. Seçmen söyleyeceğini söyledi. Artık söz YSK’nındır. Nokta" dedi.