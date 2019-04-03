Binali Yıldırım: Sabırsızlık niye, sanki benim iki katım oy almış da...

AKP'li Binali Yıldırım seçim sürecine ilişkin yaptığı açıklamada resmi olmayan sonuçlara göre İBB seçimlerini kazanan İmamoğlu için 'Elinde mazbata var mı? Sağa sola gitmenin hava atmanın ne anlamı var' dedi. Yıldırım 'Gördüğüm kadarıyla bir sabırsızlık hali vardır. Sanki benim iki katım oy almış da biz oyalamak için bir pozisyon alıyoruz' diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni resmi olmayan sonuçlara göre kaybeden Binali Yıldırım, itiraz süreciyle ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı.

Seçim gecesi "kazandık" açıklaması yaptığını unutan Binali Yıldırım, CHP'li Ekrem İmamoğlu’nu itiraz süreci bitmeden kendini belediye başkanı ilan ettiği için eleştirdi. Yıldırım “Sonuçlar henüz netleşmedi, ‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’ yazıp sağa sola gitmek ne anlama geliyor. Bir sabırsızlık var, ‘bir an önce mazbatamızı verin!’ Sanki benim iki üç katım oy almış da...” diye konuştu.

Gerçekleri açığa çıkarmanın İstanbul halkına karşı vicdan borçları olduğunu savunan Yıldırım, “Burayı Venezuela gibi göstermeye çalışanlara karşı da tek yumruk oluruz” ifadesini kullandı.

Yıldırım, İmamoğlu için “Kendisinden daha deneyimli bir devlet adamı olarak tavsiyem budur” diyerek "Sonuçları beklemek gerekiyor. Bir kafa karışıklığıdır gidiyor. Allah sonunu hayır etsin. İsterse Sultanahmet’e çıkıp ‘belediye başkanıyım’ diye bağırsın kim ne diyecek, ama Anıtkabir’deki defteri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak imzalamak ciddiyetsizliktir.” diye konuştu.

Yıldırım'ın açıklamasından satır başları şöyle: