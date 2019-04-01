Binali Yıldırım: İmamoğlu önde ama sayım sürüyor...

AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, CHP adayı İmamoğlu'nun önde olduğunu ancak sayımın sürdüğünü söyledi. Yıldırım, 'Tebrik etmesini biliriz ama süreç sürüyor' dedi.

AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun önde olduğunu söyledi.

AKP’nin Beyoğlu ilçesindeki Sütlüce Mahallesi’nde bulunan il başkanlığı binasının önünde gazetecilere konuştu.

Yıldırım şunları söyledi: “İstanbul için sayım devam ediyor, 14 sandık sayılacak. İptal oyları aradaki farkın 10.5 katı, sonucu değiştirebilir. Eldeki bilgi ve belgelerle hukuki süreci devam ettireceğiz. Tebrik etmesini biliriz ama süreç sürüyor. Kuşkusuz Yüksek Seçim Kurulu mazbatayı kime verirse başkan o olacak.”