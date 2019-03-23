Binali Yıldırım ekonomik krizi kabul etti

AKP İstanbul Büyükşehir adayı Binali Yıldırım, katıldığı bir seçim etkinliğinde ekonomik kriz ifadesini kullanarak 'Bu ekonomik krizden çıkmanın yolu da İstanbul'un ekonomisini büyütmekten geçiyor' dedi.

AKP İstanbul Büyükşehir adayı Binali Yıldırım, Yeşilköy’deki bir otelde düzenlenen etkinlikte ekonomik kriz ifadesini kullanarak "Bu ekonomik krizden çıkmanın yolu da İstanbul'un ekonomisini büyütmekten geçiyor. İstanbul’da gencimize daha çok iş bulmaktan geçiyor” dedi.

Yıldırım, belediye başkanı seçilirse 5 yıl içinde İstanbullu 500 bin gence iş imkanı sunacaklarını belirterek, kimilerini kuracakları teknoloji üslerinde istihdam edeceklerini, kimilerine ise yatırım yapacak büyük firmaların şirketlerinde iş imkanı sunacaklarını anlattı.

'KYK BORCUNU ÖNCE BEN DE ÖDEMEDİM'

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının silinmesi konusundaki bir soru üzerine ise Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ben de kredi aldım sizin gibi. Bu kredilerin kısa vadede ödenmesi sorun oluyor doğru. Ben de ilk başta ödemedim, sora cezalı ödemek zorunda kaldım. Bu konuda talepler yoğun. Ben şunu söyleyeyim size, bu işin takipçisi olacağım ve elimden geleni yapacağım. Bu belediye başkanının yapacağı bir şey değil, Ankara ile alakalı. 'Ankara, Ankara duy sesimizi' diyeceğim."

ERDOĞAN İNANMAYIN DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ekonomik kriz tartışmalarını hedef alarak “Kriz, mriz sakın inanmayın. Bizde kriz, mriz yok. Bunlar manipülasyondur. Güçlenerek geleceğe yürüyoruz. Öyle AVM’lerde şurada burada manipülasyon yapanlara aldanmayın” ifadelerini kullanmıştı.