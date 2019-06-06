Binali Yıldırım, Diyarbakır’da ‘Kürdistan mebusu’ dedi

Binali Yıldırım’ın Diyarbakır’da ‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün davet ettiği millet temsilcileri arasında Kürdistan mebusu da vardı, Lazistan mebusu da vardı’ demesi dikkat çekti. Erdoğan 31 Mart seçimleri öncesinde 'Benim ülkemde Kürdistan diye bir yer yok' demişti.

AKP’nin 31 Mart’taki seçimlerde kaybeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, bugün Diyarbakır’daki konuşmasında “Kürdistan” sözünü kullandı.

Yıldırım “İstiklal mücadelesini başlatırken daha savaş döneminde Ankara’da Büyük Millet Meclisi’ni toplayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün davet ettiği millet temsilcileri arasında Kürdistan mebusu da vardı, Lazistan mebusu da vardı. Anadolu’nun her tarafından temsilci vardı” diye konuştu.

Yıldırım şöyle devam etti:

“Kitabımız, kıblemiz, peygamberimiz, dinimiz birdir. Türklerin Kürtlerle, Kürtlerin Türklerle bir sorunu yoktur. Kardeşliğimizi hedef alan terör örgütü PKK’dır. Bu ülkede yaşayan 82 milyon vatan evladının sorunu terör örgütleri PKK, FETÖ ve DEAŞ’tır. Birliğimizi bozmaya çalışanları lanetliyoruz. Bu ülke üzerinde operasyon yapmak isteyenlere prim vermedik.”

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 31 Mart seçimleri öncesinde “Benim ülkemde Kürdistan diye bir yer yok. Kürdistan’a gidin” sözlerini sarf etmişti.

31 Mart seçimlerinde Esenyurt adayı olan AKP Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Azmi Ekinci, İstanbul’da kaybetmelerinde bu sözün de etkili olduğunu öne sürerek “Beka söylemi bu kadar keskin olmasaydı, Kürdistan’a gidin sözü olmasaydı Kürtler Binali Bey’e oy vereceklerdi, Esenyurt’ta da benim şahsım üzerinden AK Parti’ye oy vereceklerdi” demişti.