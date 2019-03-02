Binali Yıldırım: Daha büyük bir sürprizim var, hayallerin ötesinde bir şey düşünüyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Hayallerinizi yıkmayacağım, hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için çalışacağım. Daha büyük bir sürprizim var, onu bugün söylemeyeceğim. İstanbul'da hayallerin ötesinde bir şey düşünüyorum" dedi.

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Bahçeşehir Üniversitesinde düzenlenen programda 20 farklı üniversiteden gençlerle bir araya geldi, onların sorularını yanıtladı.

İstanbul'un ciddi anlamda imar problemi olduğuna işaret eden Yıldırım, "Yapıların yüzde 40'tan fazlasında imara aykırılık var, imarsız. Bunları çözmek için İmar Barışı yaptık. İkinci adımda da buradaki değişimi ve dönüşümü gerçekleştireceğiz. Böylece deprem hazırlığını da aynı zamanda yapmış olacağız. Bu yılların bize getirdiği bir şey. 70'li yıllarda bu şehrin nüfusu 1 milyondu, şimdi 15 milyon. Türkiye'nin yüzde 20 nüfusunu Türkiye'nin yüzölçümünün binde 7'sine yerleştirmek zorundasınız. Bu yerleşim, bu kadar kısa sürede şehrin büyümesi bazı düzensizlikleri de beraberinde getiriyor. Bugün yaşadığımız trafik, altyapı, otopark ve yeşil alan sorunlarının arkasında da bu var" dedi.

Binali Yıldırım, İstanbul'da acil dönüşüm yapılması gereken 30 bin müstakil yapının olduğunu, dönüşümde bunlara öncelik vereceklerini vurguladı.

'AKAN BİR TRAFİK VAAT EDİYORUM'

Trafik sorununa ilişkin çözümleri sorulan Yıldırım, "Ben eğer size 'trafik sorununu yüzde yüz çözeceğim' dersem bana inanmayın. Ben akan bir trafik vaat ediyorum. Bunu toplu taşımanın, özellikle raylı sistemin payını artırarak yapacağım. Şu an yüzde 18, bunu 5 yılda yüzde 48'e çıkaracağız. Metro uzunluğunu 170 kilometreden 518'e çıkaracağım, yüzde 30 karayolunun yükünün azalacağı anlamına geliyor. 5 yıl sonra toplu ulaşımda hedefimiz, evinizden çıktıktan 10 dakika yürüme ya da 750 metre her yöne gittiğinizde bir metro istasyonuna rastlayacaksınız" dedi.

'HAYALLERİN ÖTESİNDE BİR ŞEY DÜŞÜNÜYORUM'

Binali Yıldırım, "İstanbullular destek verir, ikna olur, bizi belediye başkanı olarak seçerse, her şeyden önce İstanbullular'a karşı çok dürüst olacağımı bilmenizi istiyorum. Hayallerinizi yıkmayacağım, hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için çalışacağım. Daha büyük bir sürprizim var, onu bugün söylemeyeceğim. İstanbul'da hayallerin ötesinde bir şey düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.