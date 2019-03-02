Binali Yıldırım cemevi açılışına katıldı: Adımın içinde Ali var

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Pendik'te cemevi açılışına katıldı.

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında Pendik'te bulunan Kavakpınar Cemevi'nin açılış törenine katıldı.

Kendi adını Sivas'taki komşularından aldığını dile getiren Yıldırım, "Adımın içinde o Ali var ya hem çok büyük gurur, hem çok büyük mutluluk, hem de çok büyük sorumluluk. Velhasıl komşumuz bu adı vererek çıtayı epeyce yükseltmiş" ifadesini kullandı.

Açılış töreninde "birbirimize kirvelik yapacak kadar yakınız" ifadelerini kullanan Yıldırım, "Bu topraklarda nefret, ayrımcılık hayat bulamaz" dedi.

Kavakpınar Cemevi'nin açılışına Yıldırım'ın yanı sıra Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin, Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, Cemevi Dernek Başkanı Mahmut Türkmen de katıldı.