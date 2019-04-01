Binali Yıldırım AKP Genel Merkezi'nden ayrıldı

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, AKP İstanbul İl Başkanlığı'ndan ayrıldı.

İstanbul'da seçimlere dair saat gece 23.30'da yaptığı "Kazandık" açıklaması sonrasında herhangi bir açıklama yapmayan AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın saat 05.15'te partisinin İstanbul Başkanlık binasından ayrıldığı bildirildi.

DHA'nın aktardığına göre Binali Yıldırım, saat 23.00 sıralarında geldiği partisinin il binasından saat 05.15 sıralarında ayrıldı.

Yıldırım gece saatlerinde AKP İstanbul İl Teşkilatı binasında yapacağı canlı yayını iptal ederek canlı yayın araçlarını da geri göndermişti.