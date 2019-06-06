Binali bu işe ısınamadı gitti: Seçimin tarihini unuttu

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Sivas’ta yaptığı konuşma sırasında aday olduğu seçimin tarihini karıştırdı.

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, YSK’nin hukuksuzca yenilediği İstanbul seçimlerinin tarihini karıştırdı.

Yıldırım, Sivas'ta yaptığı konuşmada 23 Haziran'daki yenilenen oylamanın tarihini 15 Haziran olarak geçirdi.

'SİZ ERKEN GİDİN OY KULLANIN'

“15 Haziran İstanbul seçimlerinde” ifadesiyle konuşmasına başlayan Yıldırım, yanındakilerin “23 Haziran” hatırlatması üzerine duraksayarak şöyle devam etti:

“Yanlış olur, düzeltmesi kolay. 23 Haziran, ben 15 diyorum siz erkenden gidin diye. Ne olur ne olmaz, son güne kalmasın.”