Bilim ve Aydınlanma Akademisinden Hacıbektaş ziyareti

Bilim ve Aydınlanma Akademisi Yönetim Kurulu Sekreteri ve Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi üyesi Prof. Dr. Erhan Nalçacı seçim çalışmalarını desteklemek üzere TKP Hacıbektaş Belediye Başkan Adayı Ali Haydar Can Sümer’e destek ziyaretinde bulundu.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA) Yönetim Kurulu Sekreteri ve TKP Merkez Komitesi üyesi Erhan Nalçacı seçim çalışmalarını desteklemek üzere Hacıbektaş’ı ziyaret etti. Ziyaretinde Hacıbektaş Müzesini de gezen Nalçacı, bölgenin neolitik kalkolitik dönemi ardından Hatti ve Hitit dönemi açısından son derece önemli olduğunu belirtti. Yakın tarih Selçuklu ve Osmanlı döneminde ise köylü ayaklanmaları üzerinden sınıf mücadelelerine sahne olduğu, Osmanlının asimile etmeye çalıştığı bir bölge olarak değerlendirdi. BAA olarak Hacıbektaş’ın merkezinde bulunacağı bir Anadolu Tarih Çalışmaları Sempozyumu düzenlenmesinin, bölge tarihinin resmi tarihin dışında tarihselci bakış açısıyla yeniden ele alınmasına araç olabileceğini belirtti. Bu açıdan Ali Haydar Can Sümer’in burada TKP Belediye Başkan Adayı olmasının BAA için büyük bir şans olduğunu ifade etti.