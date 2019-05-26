Beykoz'da kamu görevlisi olmayanlar sandık kurulu listelerinden çıkarıldı

Beykoz İlçe Seçim Kurulu, CHP’nin 23 Haziran seçimleri için oluşturulan sandık kurullarındaki kamu görevlisi olmayan 4 kişiyle ilgili yaptığı itirazı kabul etti.

Beykoz İlçe Seçim Kurulu, CHP’nin 23 Haziran seçimleri için oluşturulan sandık kurullarındaki kamu görevlisi olmayan 4 kişiyle ilgili yaptığı itirazı karara bağladı.

Kararda “Kaymakamlık listesinde memur olmadıkları halde memur olarak bildirilen ve atananların, sandık başkanlığından ve memur üyeliğinden çıkarılmasına oy çokluğuyla karar verildi” ifadeleri yer aldı.

YSK’nın İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine gerekçe gösterdiği kamu görevlisi olmayanların sandık kurullarında görevlendirilmesi, 23 Haziran seçimleri için oluşturulan listelerde de ortaya çıktı.

İLÇE SEÇİM KURULLARI DEVLET TARAFINDAN MAĞDUR EDİLİYOR

Kararı değerlendiren CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu,“Devlet yani kaymakamlık, ilçe seçim kuruluna gönderdiği listede yine memur olmayanları yazdı. Daha önceki seçimlerde de memur olmayanları sandık kurulu başkanı olarak atayan kaymakamlıklar yani devletti. İlçe seçim kurulları da devlet tarafından mağdur ediliyor” dedi.