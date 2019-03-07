Belediyenin resmi hizmet aracı sokakları AKP bayraklarıyla donattı!

İstanbul'da Güngören Belediyesinin resmi hizmet araçları, ilçe sokaklarını AKP bayraklarıyla donatıyor.

İstanbul'da AKPli Güngören Belediyesinin resmi hizmet aracı, AKP'nin seçim çalışmasında kullanılıyor.

Dün gece 34 LA 5908 plakalı resmi hizmet aracının ilçe caddelerini AKP bayraklarıyla donatmasına yurttaşlar tepki gösterdi. Bir grup CHP üyesi, durumu polise bildirrerk tutanak tutulmasını istedi. Polisler, bir şey yapamayacaklarını belirtince, yurttaşlar bu kez zabıtaya şikayet ettiler. Zabıta görevlileri olay yerine gelip AKP için seçim çalışması yapan grupla görüştü. AKP'li grup oradan ayrılıp başka cadde ve sokaklarda çalışmalarına devam etti.