Belediyeler 7 gün 24 saat çalışacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlık olarak Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde artık belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz" dedi.

Bakan Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, iş insanları, AKP ve MHP yönetimi, meclis üyeleri, meclis üyesi adayları, kahvaltıda bir araya geldi. Bakan Kurum'a, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da eşlik etti. Bakan Kurum, buradaki programında ardından, AKP seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.

Kurum, "Bakanlık olarak Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde artık belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz" dedi.