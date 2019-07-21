BBP'den AKP'ye geçti yeniden yapılan seçimi kazandı

Aksaray’ın Demirci beldesinde yeniden yapılan seçimin sonuçları belli oldu. Demirci beldesinde seçimi BBP'den AKP'ye geçen Bozlak kazandı. Bozlak 31 Mart'ta yapılan oylamada BBP adayı olarak galip çıkmış, daha sonra mazbatası YSK tarafından iptal edilmişti.

31 Mart seçimlerinde Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesi belediye başkanlığını 600'ün üzerinde oy farkı ile BBP adayı Ramazan Bozlak kazandı. AKP adayının itirazı üzerine seçilebilirliğinin önünde engel olan geçmiş iki cezası gerekçe gösterilerek Bozlak'ın mazbatası iptal edildi. Bu durumda meclis üyelerinden birisinin belediye başkanı olarak seçilmesi gerekiyordu. Belediye Meclisi üyeleri bunun yerine topluca istifa ederek, yeni seçimlerin yapılmasını sağladı. Bozlak, bu sefer daha önce mazbatasının elinden alınmasına neden olan iki ceza ile ilgili 'memnu hakların iadesi' kararı aldırdı ve AKP'ye geçerek aday oldu.

BBP VE AKP ADAYI YER DEĞİŞTİRDİ

Demirci'de bugün yeniden seçim yapıldı. Bir önceki seçimde BBP’den kazanan ve mazbatası iptal edilen Ramazan Bozlak, bu sefer seçime AKP adayı olarak katıldı. Bozlak seçimi bir kez daha kazanarak belediye başkanı oldu. Bozlak 1624 oy alırken diğer aday Hüseyin Us (BBP) 783 oy aldı. Seçimlerin yenilenmesi kararının ardından 31 Mart’ta BBP adayı olan Ramazan Bozlak, AKP’den, AKP adayı Hüseyin Us da, BBP’den aday oldu.

BOZLAK'IN MAZBATASI NEDEN İPTAL EDİLMİŞTİ?

Bozlak mazbatasının iptalini ve tekrar aday oluşunu daha önce şöyle açıklamıştı: Benim mazbatamın düşmesine sebep olan 2 cezam vardı. 2010 yılında 2863 sayılı ‘Tarih ve Kültür Varlıklarına Muhalefet’ suçundan 10 ay, 2013 yılında da bir kavgadan 5 ay hapis cezası aldım. Bu iki suçun infazı gerçekleşti. Ben kavgadan ‘Memnu hakların iadesi’ (Yasaklanmış hakların geri verilmesi) kararını almayı unutup, seçimlere katılmıştım. Ben bunu almış olsaydım, mazbatamda düşmüş olmayacaktı. Bu kararı alıp, seçim kuruluna vereceğim. Böylelikle yeniden yapılacak seçimlere aday olmamı engel teşkil edecek durum ortadan kalkacak. Demirci beldesinde tekrar adayım.