Bayrampaşa'da sayım tamamlandı, AKP ve CHP'den açıklamalar

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde geçersiz oyların sayımı tamamlandı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sayım sürerken yaptığı açıklamada 'makasın daraldığı'nı savundu.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde geçersiz oyların sayımı sona erdi.

Bayrampaşa’da 197 sandıkta yapılan sayım sonucunda AKP'nin 64, CHP'nin ise 20 oyu geçerli hale geldi.

CHP İstanbul milletvekili Özgür Karabat sayımın devam ettiği Fatih'te yeniden açılan sandık sayısının 370 olduğunu, sayım sonucunda AKP'nin oyunun 116, CHP'nin oyununsa 39 adet arttığını duyurdu.

AKP'Lİ DAĞ: ARTIYA GEÇMEYE ÇOK AZ KALDI

Öte yandan Bayrampaşa'daki sayım sürdüğü sırada Twitter'dan açıklama yapan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bayrampaşa’da geçersiz oylar sayılıyor. Geçersiz sayılan oylardan her sandıkta en az iki tane Akparti hanesine yazılıyor. Makas daralıyor, artıya geçmeye çok az kaldı inşaallah" ifadesini kullandı.

Bayrampaşa’da geçersiz oylar https://t.co/BPx2j1xC0Eçersiz sayılan oylardan her sandıkta en az iki tane Akparti hanesine yazılıyor.Makas daralıyor artıya geçmeye çok az kaldı inşaallah. — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) 3 Nisan 2019

CHP'Lİ KARABAT: BU FARK KAPANMAZ

CHP'li Karabat ise gece saatlerinde Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul'da yaklaşık 20 ilçedeki sayımlarda AKP lehine oluşan farkın yalnızca 550 olduğunu belirterek "Bu fark kapanmaz" dedi.