Bayrampaşa ve Fatih'te sayım tamamlandı, AKP'den açıklama

İstanbul'un Bayrampaşa ve Fatih ilçelerinde geçersiz oyların sayımı sona erdi.
Bayrampaşa’da 197 sandıkta yapılan sayım sonucunda AKP'nin 64, CHP'nin ise 20 oyu geçerli hale geldi.
Fatih'te yeniden açılan sandık sayısı 370 olurken sayım sonucunda AKP'nin oyu 116, CHP'nin oyu ise 39 adet arttı.
AKP'Lİ DAĞ: ARTIYA GEÇMEYE ÇOK AZ KALDI
Öte yandan Bayrampaşa'daki sayım sürdüğü sırada Twitter'dan açıklama yapan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bayrampaşa’da geçersiz oylar sayılıyor. Geçersiz sayılan oylardan her sandıkta en az iki tane Akparti hanesine yazılıyor. Makas daralıyor, artıya geçmeye çok az kaldı inşaallah" ifadesini kullandı.
Bayrampaşa’da geçersiz oylar https://t.co/BPx2j1xC0Eçersiz sayılan oylardan her sandıkta en az iki tane Akparti hanesine yazılıyor.Makas daralıyor artıya geçmeye çok az kaldı inşaallah.
— HAMZA DAĞ (@avhamzadag) 3 Nisan 2019