Bakırköy'de sayım tamamlandı, AKP oyları azaldı

İstanbul'da yeniden sayımın yapıldığı ilçelerden Bakırköy'de sayım tamamlandı. AKP'nin oyları 86 azaldı, CHP'nin oyu 259 arttı.

İstanbul'da seçim sonuçlarına itirazlar üzerine 15 ilçede geçersiz oyların, 3 ilçedeyse tüm oyların yeniden sayımı bazı ilçelerde tamamlandı, Kartal'da ise sayıma ara verilerek yarın sabaha ertelendiği bildirildi.

Bakırköy'de tamamlanan sayımda AKP’nin oyu 86 azalırken, CHP’nin oyu 259 arttı.

CHP'li Barış Yarkadaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Ve Bakırköy. İtirazlar sonuçlandı... AKP'ye fazladan yazılan 86 oy silindi. CHP'nin eksik yazılan 259 oyu İmamoğlu'nun hanesine eklendi. AKP'nin yerinde olsam, sayılmayan çok az sayıdaki sandığa ilişkin itirazlarımı geri çekerdim..." dedi.

Kaynak: Bakırköy ve Kartal'da itirazlar sonuçlandı! AKP'ye bir şok daha...

Ve Bakırköy... İtirazlar sonuçlandı... AKP'ye fazladan yazılan 86 oy silindi. CHP'nin eksik yazılan 259 oyu İmamoğlu'nun hanesine eklendi. AKP'nin yerinde olsam, sayılmayan çok az sayıdaki sandığa ilişkin itirazlarımı geri çekerdim...#VerinMazbatamızı — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 3 Nisan 2019

Yarkadaş, Kartal'daysa yeniden sayılan sandıklarda, AKP'ye fazladan 30 oy yazıldığının tespit edildiğini ve yanlışlığın düzeltildiğini açıkladı. Yarkadaş "Ekrem İmamoğlu'na 43 oy yazıldı. Böylece Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki fark, 20.500 oldu. Bu makasın kapanması artık mümkün değil. #VerinMazbatayı" diye yazdı.

İstanbul Kartal'da yeniden sayılan sandıklarda, AKP'ye fazladan 30 oy yazıldığı tespit edildi. Yanlışlık düzeltildi; Ekrem İmamoğlu'na 43 oy yazıldı. Böylece Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki fark, 20.500 oldu. Bu makasın kapanması artık mümkün değil. #VerinMazbatayı — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 3 Nisan 2019

Kartal'daki sayıma yarın sabah 9.30'a kadar ara verilmişti.