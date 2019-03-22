Bakan: Sokakta ‘seçim sonuç anarşisi’ne karşı tedbir alıyoruz

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, 31 Mart akşamı sokaklarda ‘seçim sonuç anarşisi’ oluşmaması için tedbir aldıklarını söyledi. Demiryollarında özelleştirme sinyali veren Turhan, Avrupa'daki bazı firmaların konuyla ilgilendiğini söyledi. Kanal İstanbul’la ilgili de konuşan Turhan projeye müşteri bulunamaması halinde ‘biz yapacağız’ dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 31 Mart yerel seçimlerinde "seçim sonuç anarşisinin oluşmaması için" önlem aldıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı’nın Editör Masası programında konuşan Turhan “Vatandaşın doğru bilgilendirilmesi, 'seçim sonuç anarşisinin' sokaklarda oluşmaması için zamanında, doğru haber alınmasına yönelik, özellikle Türkiye'de bir haber kaynağı olarak en güvenilir ve herkese en yaygın teşkilatıyla sonuçları ileten Anadolu Ajansı başta olmak üzere diğer ajanslara, haber kanallarına yapılabilecek siber saldırıları engellemek için gerekli tedbirleri USOM'da alıyoruz. Gerçi Anadolu Ajansı da kendi tedbirlerini almış” dedi.

DEMİRYOLLARINDA ÖZELLEŞTİRME

Turhan, ayrıca demiryolu işletmeciliğine "özel sektörü de dahil etmek istediklerini" söyledi. Avrupa'da bu alanda faaliyet gösteren firmaların konuyla ilgilendiğini belirten Turhan, kendileri için “konfor ve kalitenin önemli olduğunu” söyledi.



Turhan geçen yıl Alman şirket Siemens’le yapılan sözleşme kapsamında sipariş edilen 10 Yüksek Hızlı Tren setinin ilk partisinin kasım ayında teslim edileceğini, kalan 9’ununsa 2020 yılı içinde teslim edileceğini söyledi.



YENİ HAVALİMANINA TAŞINMA

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma işleminin 5 Nisan saat 03.00'te başlayacağını belirten Turhan, Atatürk Havalimanı’nı için “Önemli bir kısmını millet bahçesi yapacağız, bir kısmını da havacılıkla ilgili fuar hizmetinde kullanacağız. Teknofest'i de bu sene Atatürk Havalimanı'nda yapacağız. Ayrıca orayı ulaştırma ve havacılık alanında eğitim merkezi olarak kullanmayı düşünüyoruz” dedi.

KANAL İSTANBUL PROJESİ'NİN MALİYETİ 15 MİLYAR DOLAR

Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin sorular üzerine Turhan, "Buradaki gecikmenin sebebi biziz" dedi.

Turhan "Proje kapsamında inşa edilecek kanalın yeri belli. Kanal boyunca etrafındaki deniz yapıları, liman yapıları, iskeleler ve ticari alanlar, bunların hepsi ayrıntılı şekilde hazırlandı, tamamlandı. Biz bunu imar planlarına işlenmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ilettik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu kanalın etrafında oluşacak diğer şehir planlarını 1/100.000 ölçeğinde tamamladı. Bunun ÇED aşamasıyla ilgili son değerlendirmeler yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul Projesi'ni yap işlet devret yöntemiyle yapmayı düşündüklerini belirten Turhan, projede toplam maliyetin yaklaşık 15 milyar dolar olduğunu söyledi.

Turhan “Kanal İstanbul'a müşteri bulunamaması durumunda, kendi imkanlarımızla 2019 içerisinde start verme hedefimiz var" ifadesini kullandı. Proje güzergahı üzerinde 7 karayolu köprüsü, biri köprü diğeri yer altı geçişi olmak üzere toplam 2 demiryolu geçişi, 2 metro geçişi planlandığını belirten Turhan şunları kaydetti:

"Bunlarla birlikte ana su iletim hatlarının geçişi kapsamında, 8 adet tünelli geçiş planlanmıştır. Mevcut 14 enerji nakil hattı için 4 koridordan, mevcut 7 doğalgaz hattı için 5 koridordan ve mevcut telekomünikasyon hatları için de 3 koridordan olacak şekilde geçiş planlaması yapılmıştır. Kanal İstanbul'u 2025'te ülkemize kazandırmış oluruz. Tam teşekküllü olarak buradan deniz araçları geçmeye başlar ve burada yaşam başlar."

