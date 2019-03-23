Bakan Ersoy'dan sandık görevlilerine: Kaleyi tutan sizsiniz, gol yemeyelim

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sandık görevlilerine 'Kaleyi tutan sizsiniz. Son dakika golü yemeyelim, hep beraber son dakika golü atalım. Ev ödevinize iyi çalışın' dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Isparta'da sandık görevlilerine "Kaleyi tutan sizsiniz. Son dakika golü yemeyelim, hep beraber son dakika golü atalım. Ev ödevinize iyi çalışın" dedi.

Süleyman Demirel Kongre Merkezi’ndeki Isparta merkez sandık görevlileri toplantısına katılan Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Kaleyi tutan sizsiniz. Son dakika golü yemeyelim, hep beraber son dakika golü atalım. Ev ödevinize iyi çalışın. Son günde zinde bir şekilde sandıklarımıza sahip çıkalım. Isparta'da çok iddialıyız. İnşallah başkanımız kazanacak. 31 Mart'ta sizlerin görevi bitecek, bizlerin görevi başlayacak. Isparta'ya çok güzel şeyler kazandıracağız hep beraber. Çok güzel projeleri hayata geçireceğiz. Bizim kafamızdaki projeleri hayata geçirmek için sizin çok dikkatli, azimli ve başarılı olmanız gerekiyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum."