Bahçeli'nin danışmanı: Yıldırım'ın dedikleri baştan sona yanlış

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın "Dersim" ve "Kürdistan mebusu" ifadelerine tepki gösterdi. Yıldıray Çiçek, Yıldırım'ın ifadeleri için "Baştan sona yanlıştır" dedi.

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım TRT Haber ve TRT Kürdi Özel Yayını'nda dün yaptığı konuşmada, 'Bu ülkede Dersim hadisesi var. Dersim hadisesinden özür dileyen bir iktidar var. Buna rağmen Dersim hadisesinin adını ağzına alamayan, yüzleşemeyen, hesaplaşamayan CHP var. Buradaki tezat Kürtleri temsil ettiğini söyleyen partinin CHP ile ittifak halinde olması. Burada bir yanlışlık var' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, Yıldırım'ın ifadelerine sosyal medyadan tepki gösterdi. Çiçek, "Binali Yıldırım konuşmasında Ekrem İmamoğlu’na destek veren PKK ve HDP’yi yerden yere vursa bile Dersim ve Kürdistan mebusu ifadeleri baştan sona yanlıştır. Bu konuları ihanetine araç yapanlara vitaminden başka birşey değildir" dedi.