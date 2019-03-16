Bahçeli: Mesele aç kaldım, tok gezdim meselesi değil

MHP lideri Bahçeli, Manisa'daki seçim mitinginde 'Mesele yalnızca aç kaldım, tok gezdim meselesi değildir. Bunlar günü geldiğinde çabucak çözülür. Ancak vatan elden giderse, bunun dönüşü yoktur' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği seçim mitinginde yaptığı konuşmada "Mesele yalnızca aç kaldım, tok gezdim meselesi değildir. Bunlar günü geldiğinde çabucak çözülür. Ancak vatan elden giderse, bunun dönüşü yoktur" dedi.

İlk kez oy verecek gençlere seslenen Bahçeli "Ya zulme, istismara, adaletsizliğe ve alçaklığa göz yumarak zillete tamam diyeceksiniz ya da Cumhur İttifakı ile birleşip kendinize yeni bir sayfa açacaksınız" diye konuştu.

'AÇLIK-TOKLUK DEĞİL BEKA'

CHP ve İYİP'e oy verenlerin de bu Cumhur ittifakına katılmasını isteyen Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Unutmayınız, yoksulluk giderilir. Yolsuzluklar önlenir. Yağmacıdan hesap sorulur. Mesele yalnızca 'Az kazandım, çok yedim' meselesi değildir. Mesele yalnızca aç kaldım, tok gezdim meselesi değildir. Bunlar günü geldiğinde çabucak çözülür. Ancak vatan elden giderse, bunun dönüşü yoktur. Millet bölünürse, bunun tamiri mümkün değildir. Bu nedenle beka diyoruz, bu nedenle 31 Mart seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine müzahir mahalli idareler yönetiminin tezahür etmesini amaçlıyor ve arzuluyoruz."